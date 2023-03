Aktualisiert am

Sieht in der Einigung zwischen Riad und Teheran einen „Sieg für Dialog und Frieden“: Wang Yi am 10. März 2023 mit Ali Shamkhani und Musaad bin Mohammed Al Aiban (links) Bild: Reuters

Saudi-Arabien und Iran führen in mehreren Ländern des Nahen Ostens Stellvertreterkriege, und lange galt der Konflikt zwischen dem sunnitischen Königreich und der schiitischen Islamischen Republik als die für die regionale Stabilität gefährlichste Bruchlinie. Die am Freitag erfolgte Normalisierung, die unter chinesischer Vermittlung zustande gekommen ist, bietet nun die Gelegenheit für eine Deeskalation der Spannungen, die über die Nachbarn am Persischen Golf hinausreicht.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Iran befreit sich mit der Normalisierung ein Stück aus seiner außenpolitischen Sackgasse, und beide Länder könnten nun davon profitieren, dass China aufgrund der größeren Sicherheit am Golf in ihnen bedeutende Beträge investiert. Der wichtigste Abnehmer für saudisches Erdöl ist seit Langem China, und Iran hofft, dass China das 2021 unterzeichnete Abkommen für eine langfristige Zusammenarbeit nun mit Leben und Investitionen füllt.