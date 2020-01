Nach Tötung von Soleimani : Revolutionsführer Chamenei: Irans Kräfte sollen Amerika treffen

Iran ist zur Vergeltung der Tötung von Qassem Soleimani entschlossen, will sie aber nicht überstürzt angehen. Konkrete Schritte hat wohl der Hohe Nationale Sicherheitsrat erörtert, dem Politiker und ranghohe Militärs angehören. An dem Treffen am Montag nahm auch Revolutionsführer Ali Chamenei teil, was in der Vergangenheit selten der Fall war. Unter Berufung auf Teilnehmer berichtet die „New York Times“, Chamenei habe die Organisatoren der Vergeltungsmaßnahmen angewiesen, dass iranische Kräfte sie ausführen sollten, nicht aber proiranische Milizen und Stellvertreter aus anderen Ländern.

Die Angriffe hätten direkte amerikanische Interessen zu treffen und müssten proportional zur Tötung des Kommandeurs der Quds-Brigaden am vergangenen Freitag sein, fordere Chamenei demnach. Ausgeschlossen wird damit, dass Iran bei seinen Angriffen, anders als in der Vergangenheit, auf nicht-iranische Stellvertreter zurückgreift.

Nach dem Treffen sagte der Generalsekretär des Sicherheitsrats, General Ali Schamchani, man habe „dreizehn Szenarien“ durchgespielt. Selbst das schwächste von ihnen wäre für die Vereinigten Staaten ein „historischer Albtraum“. Einzelheiten könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen. Zuvor hatte Präsident Hassan Rohani, der dem Sicherheitsrat vorsitzt, auf das Zahlenspiel des amerikanischen Präsidenten Donald Trump geantwortet.

Der hatte mit Angriffen auf 52 Ziele in Iran gedroht. Damit würde Vergeltung für die 52 amerikanischen Staatsbürger verübt werden, die von November 1979 an 444 Tage in iranischer Geiselhaft waren. Rohani erwiderte Trump, wer die Zahl 52 ins Spiel bringe, solle sich an die Zahl 290 erinnern. Die Vereinigten Staaten hatten am 3. Juli 1988 mit einer Rakete, die vom Flugzeugträger USS Vincennes abgeschossen wurde, ein Linienflugzeug von Iran Airlines über dem Persischen Golf abgeschossen. Dabei wurden 290 Menschen getötet. Als denkbare Ziele iranischer Vergeltungsmaßnahmen gelten demnach in Syrien und im Irak stationierte amerikanische Truppen, amerikanische Stützpunkte in den arabischen Anrainern des Persischen Golfs sowie alle amerikanischen Botschaften und Diplomaten weltweit.

Das iranische Parlament heizte die Spannungen am Dienstag weiter an. Es stimmte einem Gesetz zu, das alle Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte und des Pentagons sowie alle am Angriff auf Soleimani Beteiligten als „Terroristen“ einstuft. Zudem genehmigten sie den Quds-Brigaden umgerechnet weitere zweihundert Millionen Euro.

Außenminister Mohammad Dschawad Zarif erinnerte am Dienstag an den Friedensplan von Präsident Rohani, der eine Sicherheitsarchitektur um den Golf ohne die Anwesenheit ausländischer Truppen vorsieht. Russland hatte zuletzt wieder eine multilaterale Lösung nach dem Vorbild der OSZE-Konferenz ins Spiel gebracht; daran sollten neben Russland auch die Vereinigten Staaten und China beteiligt werden.

In Kerman, wo am Dienstag die Bestattung von Soleimani stattfinden sollte, waren bei einer Panik mindestens 50 Teilnehmer der Trauerprozession zu Tode getrampelt worden. Die Bestattung wurde zunächst verschoben. General Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionswächter, warnte bei der zentralen Kundgebung in Kerman, alle Orte würden in Flammen aufgehen, die von den Vereinigten Staaten unterstützt würden.