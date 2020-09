Atomabkommen mit Iran : Europa hofft auf einen Sieg Bidens

Aktualisiert am

Die EU hat das Atomabkommen mit Iran noch nicht aufgegeben. Für dessen Rettung setzt Brüssel auf einen Regierungswechsel in Washington – denn der Kandidat der Demokraten hat sich im Wahlkampf klar zu dem Vertrag bekannt.

Der Kampf um das Atomabkommen mit Iran ist noch nicht vorbei, aber die Europäer haben eine wichtige Schlacht gewonnen. Am 20. August hatte Washington im UN-Sicherheitsrat beantragt, dass alle früheren Sanktionen gegen Teheran wieder eingesetzt werden. Doch fand sich dafür nur ein Unterstützer, die Dominikanische Republik.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die anderen 13 Mitgliedstaaten lehnten das Ansinnen geschlossen ab. Daraufhin teilte der Vorsitz des Rats mit, er sehe sich nicht in der Lage, weitere Schritte zu ergreifen. Damit ist der Versuch der Regierung Trump, das Atomabkommen von 2015 auszuhebeln, gescheitert. So wird es jedenfalls in Paris, Berlin, London und Brüssel gesehen, wo die wichtigsten europäischen Akteure sitzen.