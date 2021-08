Wer wird aus Kabul gerettet? : „Das ist wie eine Triage“

Wer nicht mitfliegen darf, fühlt sich im Stich gelassen: Afghanische Flüchtlinge am Sonntag in einem Airbus A400M am Flughafen von Taschkent Bild: dpa

Jeden Tag liest Mohammad Bashir, dass wieder mehr gefährdete Personen aus Afghanistan nach Deutschland ausgeflogen wurden. Und jeden Tag wächst in ihm das Gefühl, von Deutschland im Stich gelassen zu werden. „Deutschland hat 2134 Leute ausgeflogen, und ich habe noch nicht einmal einen Anruf bekommen“, sagt der Mann am Sonntag am Telefon. „Warum priorisieren sie nicht die Leute, die am meisten in Gefahr sind? Warum wird das Reinigungspersonal der Bundeswehr vor mir ausgeflogen?“

Bashir, der eigentlich anders heißt, hat nicht nur eine hohe Position in einer staatlichen deutschen Organisation inne. Er trat auch regelmäßig anstelle seines deutschen Chefs auf, weil dieser aus Sicherheitsgründen und wegen der Corona-Pandemie zuletzt kaum noch in den Norden Afghanistans reisen durfte. „Ich habe Deutschland in der Öffentlichkeit vertreten“, sagt Bashir. Er hielt Reden im Namen seines Chefs, die dieser selbst formulierte.