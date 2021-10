Republikanische Partei : „Wir wollen Trump!“

Der Republikaner testet die Stimmung an der Parteibasis in Iowa. Sein nächstes Ziel ist die Kongresswahl in einem Jahr. Wenn diese in seinem Sinne verläuft, dürfte Donald Trump 2024 wieder antreten.

Donald Trump hat nun schon eine halbe Stunde lang darüber geredet, wie er vor einem Jahr um den Wahlsieg betrogen worden sei. Er rechnete seinen Anhängern vor, wie viele irreguläre Wählerstimmen im Bundesstaat Georgia abgegeben worden seien. Dann sprach er über Merkwürdigkeiten in Arizona sowie Michigan und Wisconsin. Schließlich widmete er sich ausgiebig den vermeintlichen Machenschaften der Demokraten in Pennsylvania.

Der frühere Präsident ist wieder auf Tour. Am Samstagabend spricht er zu einigen Tausend Anhängern auf dem Messegelände in Des Moines, der Hauptstadt von Iowa, wo in Wahljahren traditionell die Vorwahlsaison beginnt. Anfangs hatten die Leute noch „Trump won – Trump won“ skandiert. Es ist schließlich der harte Kern seiner Bewegung, der sich hier versammelt hat. Je länger die Ausführungen allerdings andauerten, je größer das Zahlenwirrwarr, desto stiller wurde es im Publikum. So recht schienen ihm die Leute nicht mehr folgen zu können. Einige brechen irgendwann auf in Richtung Parkplatz.

Trump beendet das Lamento nun und kommt zu dem eigentlichen Grund seines Kommens. Im Publikum gebe es einen jungen Mann, sagt er. Dieser sei stark und sehr gutaussehend, einer, der kämpfe wie kein Zweiter. Immer, wenn er, Trump, ihn gebraucht habe, sei er da gewesen. „Deshalb bitte ich nun Chuck Grassley auf die Bühne“, sagt der frühere Präsident.

Senator Grassley ist 87 Jahre alt. Er sitzt seit 1981 in der zweiten Kammer des Parlaments. Und Ende September teilte er mit, dass er sich im November nächsten Jahres um eine weitere Amtszeit bewerben werde. In Iowa heißt es, man habe den knorrigen alten Mann überreden müssen, noch einmal anzutreten. Die Republikaner fürchteten, wenn sie 2022 ohne Amtsbonus in den Senatswahlkampf gingen, könnte der Sitz womöglich verloren gehen. Dann würde es schwer werden mit dem Ziel der Partei, die Mehrheit in der Kammer zurückzugewinnen.

Trump lobt, wie sehr sich Grassley für die Bauern in Iowa eingesetzt und geholfen habe, konservative Verfassungsrichter an den Supreme Court zu bringen. Dann sagt er, der Senator habe für seine Wiederwahl seine uneingeschränkte Unterstützung. Grassley tritt nun ans Mikrofon und erwidert in der ihm eigenen Art: Wenn er die Wahlkampfhilfe von jemanden, der von 91 Prozent der republikanischen Wähler Iowas unterstützt werde, nicht annähme, wäre er nicht besonders schlau. Dann tritt er von der Bühne.

Es gibt keine Schmeicheleien, die Trump gerne von seinen Leuten entgegennimmt, kein „Lieber Herr Präsident, Sie sind der großartigste Führer, den das Land je gehabt hat.“ Das Verhältnis Trumps zu dem Wertkonservativen ist kompliziert. Nach dem 6. Januar, als ein vom Präsidenten angestachelter Mob das Kapitol stürmte, hatte Grassley Trump „schwache Führungsqualitäten“ attestiert, für die er Verantwortung zu übernehmen müsse. Inzwischen redet er dessen Rolle an jenem Tag wieder klein. Er möchte im nun beginnenden Wahlkampf nicht den Zorn Trumps auf sich ziehen. Für den früheren Präsidenten sind die „midterms“ nämlich zweierlei: Ein Stimmungstest, der darüber entscheiden dürfte, ob er selbst 2024 wieder antritt. Und eine Gelegenheit, sich an all jenen Republikanern zu rächen, die ihm die Gefolgschaft verweigert hatten. Das gilt für das Repräsentantenhaus genauso wie für den Senat.

Ein Erfolg der Republikaner würde Bidens Präsidentschaft lähmen

Der 75 Jahre alte Trump ist weiterhin die dominierende Gestalt der Republikaner. Ein Erfolg im Herbst nächsten Jahres würde ihn in die Lage versetzen, Präsident Joe Bidens in der zweiten Hälfte der Amtszeit politisch zu lähmen. Im Kongress, in dem der Demokrat schon jetzt Schwierigkeiten hat, seine zentralen Reformprojekte durchzusetzen, käme es dann nämlich zur Blockade. Seit dem Spätsommer sind Trumps Chancen gestiegen: Biden hängt das Debakel in Afghanistan an. Die Delta-Welle der Corona-Pandemie verhagelt ihm zudem die wirtschaftliche Erholung. Zuletzt musste der Präsident enttäuschende Arbeitsmarktzahlen vorlegen. Schließlich führen Flügelkämpfe in seiner Partei dazu, dass die Verabschiedung seines Infrastrukturprojekts und des sozialpolitischen Pakets auf sich warten lassen. Die Zustimmungswerte für Biden haben einen Tiefstand erreicht.