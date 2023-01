Republikaner in den USA : Schräge Typen im amerikanischen Kongress

Die wiedergeborene Christin

Lauren Boebert wurde damit bekannt, dass sie 2019 den damaligen Präsidentschaftskandidaten Beto O’Rourke anschrie. Der Demokrat warb in Colorado für sein Rückkaufprogramm halbautomatischer Waffen, als Boebert ihn anging. Sie sei eine der Waffen tragenden Amerikanerinnen – und er werde ihr die Waffe garantiert nicht abnehmen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Ein Video der Szene ging viral und machte Boebert zum Postergirl der amerikanischen Rechten und später auch der trumpschen Basis. Damals posierte sie mit Vorliebe mit ihrem Mann im gemeinsamen Restaurant „Shooters Grill“, in dem alle Mitarbeiter offen Waffen trugen. Seit ihrem ersten Einzug in den Kongress 2020 provoziert sie auch auf höchster politischer Ebene. Etwa, als sie die muslimische Abgeordnete Ilhan Omar mit Terrorismus in Verbindung brachte oder Präsident Joe Biden bei der Rede zur Lage der Nation 2022 mit Zwischenrufen unterbrach. Die „wiedergeborene Christin“ will die Trennung von Kirche und Staat aufheben.