Wegen Trump-Sonderermittler : Republikanischer Zorn gegen Justizminister Garland

Der frühere amerikanische Präsident Donald Trump am Freitag in Mar-a-Lago Bild: dpa

Donald Trump zögerte nicht lange. Kurz nachdem der amerikanische Justizminister Merrick Garland einen Sonderermittler mit der Untersuchung gegen den früheren Präsidenten betraut hatte, warf dieser Garland vor, die Justiz zu politisieren. Seit sechs Jahren müsse er das ertragen. Es sei eine Schande. Dann formulierte er einen Arbeitsauftrag an seine Partei: „Ich hoffe, die Republikaner besitzen den Mut, dies zu bekämpfen. Wenig später twitterte dessen treue Gefolgsfrau Marjorie Taylor Greene: „Impeach Merrick Garland!“

Der Justizminister hatte am Freitag mitgeteilt, dass er Jack Smith zum Sonderermittler ernannt habe. Der Staatsanwalt, der zuletzt Chefankläger am Haager Kosovo-Tribunal war, wird sowohl mutmaßliche Versuche Trumps untersuchen, sich in den rechtmäßigen Machtwechsel nach der Präsidentenwahl 2020 einzumischen, als auch den Umgang mit zum Teil als Verschlusssachen eingestuften Regierungsakten, die Trump beim Auszug aus dem Weißen Haus mit nach Mar-a-Lago genommen hatte. Smith soll auch ermitteln, ob es in diesem Zusammenhang zu Justizbehinderung kam.