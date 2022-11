Machtkampf der Republikaner : Darth Vader und der 800 Pfund schwere Gorilla

Eines hat das Anti-Trump-Lager bei den Republikanern mittlerweile gelernt: Es ist nicht ratsam, Donald Trump zu unterschätzen. Larry Hogan, der scheidende Gouverneur von Maryland, der als moderater Republikaner die Hochburg der Demokraten acht Jahre lang regiert hat, warnt vor Übermut: „Keine Frage: Er ist immer noch der 800 Pfund schwere Gorilla. Und es ist weiterhin ein Kampf.“

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Mit dem Gorilla meint Hogan, der selbst über eine Präsidentschaftskandidatur 2024 nachdenkt, den ehemaligen Präsidenten. Mögen jetzt angesichts des enttäuschenden Wahlergebnisses für die Republikaner alte Gegner und neue Wendehälse aus ihren Löchern kommen und fordern, ein neues Kapitel aufzuschlagen – Trump lässt sich nicht so einfach vom Hof jagen. Er hat angekündigt, zu kämpfen. Für diesen Dienstag hat er eine „große Ankündigung“ in seiner Residenz in Mar-a-Lago versprochen.

Eine dritte Kandidatur Trumps – nach 2016 und 2020 – könnte die Partei endgültig spalten. Insofern hat sich nicht allzu viel verändert seit dem Januar 2021.

Seinerzeit machte die republikanische Kongressführung um Kevin McCarthy und Mitch McConnell zwar den abgewählten Präsidenten für den Sturm auf das Kapitol mitverantwortlich. Beiden fehlte aber der letzte Wille, den Kampf mit Trump auszutragen. Die Minderheitsführer im Repräsentantenhaus und im Senat sind derzeit weniger mit 2024 beschäftigt als mit Stellvertreterkonflikten: Trump-Verbündete in den Fraktionen beider Kongresskammern machen McCarthy und McConnell das Leben schwer.

Noch hat sich der frühere Präsident nicht offen gegen McCarthy gestellt, der im Januar zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt werden will. Gegen McConnell aber führt er Krieg. Er spottet über die „alte Krähe“ aus Kentucky, verunglimpft dessen Ehefrau Elaine Chao, die in Taipeh geboren wurde, mit rassistischen Anspielungen und ruft andere Senatoren zum Sturz des Fraktionsvorsitzenden auf. Trump kämpft gegen die verbreitete Deutung in der Partei an, er habe mit seinen extremistischen Kandidaten das Wahlergebnis zu verantworten. McConnell sei schuld, entgegnet er. Dieser habe die falschen Kandidaten mit Spendengeldern unterstützt.

McConnell sah Trump als Chance

McConnell war einen Teufelspakt mit Trump eingegangen. Der Senator aus Kentucky begriff im Sommer 2016, dass in seiner Partei eine Revolution stattgefunden hatte. Auf dem Parteitag in Cleveland, der Trump zum Präsidentschaftskandidaten kürte, wurde er ausgebuht. Es war eine Warnung. Der Mann, der wie kein anderer für das alte Parteiestablishment stand, der Darth Vader von der dunklen Seite der Macht, war erstmals der Trump-Basis begegnet. Auch er rechnete seinerzeit nicht damit, dass Trump gewinnen könnte.

Als er es doch tat, war McConnell gewillt, das als Chance zu begreifen: Die Partei saß nun im Weißen Haus und verfügte über Mehrheiten in beiden Kammern. McConnell dachte bereits über Trump hinaus: Nun gelte es, die Zeit zu nutzen, um möglichst viele konservative Richter zu installieren – am Obersten Gerichtshof und an den Bundesgerichten. Das war der Kern des Paktes: McConnell organisierte die Mehrheiten, Trump konnte sich mit den Richtern schmücken: drei Verfassungsrichter und mehr als 200 Bundesrichter. Eine stolze Bilanz. Das ging gut – bis es nicht mehr gut ging.