Justizausschuss in New York : „Politisches Theater der schlimmsten Form“

Der republikanisch kontrollierte Justizausschuss hält eine Anhörung in New York ab. Im Zentrum steht heftige Kritik an Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg. Die Demokraten sehen darin einen Angriff im Namen Donald Trumps.

Der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses des amerikanischen Abgeordnetenhauses, Jim Jordan, am Montag in New York Bild: AP

Es dauerte keine drei Minuten, bis der Name Alvin Braggs fiel. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan zeige „Kriminellen den Weg in die Freiheit“, sagte der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, der Republikaner Jim Jordan. Er selbst hatte sich mit seinem Ausschuss eigens für dieses Thema nach New York City begeben, nach seiner Aussage in eine der gefährlichsten Städte der Vereinigten Staaten. Der Titel der Anhörung am Montag: „Opfer von Gewaltverbrechen in Manhattan“.

Sofia Dreisbach

Laut Jordan ging es bei der ungewöhnlichen Sitzung des Washingtoner Kongressausschusses darum, Zeugen dieser Gewalt zu Wort kommen zu lassen. Es gehe um die Durchsetzung des Rechts und darum, Gemeinschaften sicherer zu machen, äußerte Jordan zu Beginn – und ging dann zu einem Generalangriff auf Bragg über. Denn die Zeugen seien nicht nur Opfer von Gewaltverbrechen, sondern auch Opfer eines Justizsystems geworden, „dem politische Korrektheit wichtiger ist als die Bestrafung der Kriminellen, die ihnen Schaden zugefügt haben“. Die Stadt New York sei „vom Weg abgekommen, wenn es darum geht, Verbrechen zu bekämpfen und Recht anzuwenden“. Der Kern allen Übels: Bezirksstaatsanwalt Bragg. Seinetwegen werde die Justiz von der Politik belastet. Er suche nach Möglichkeiten, „die eigene politische Agenda durchzusetzen“.