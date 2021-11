Gewaltvideo auf Twitter : Republikaner am Pranger

Die Republikaner sprachen von „Zirkus“ und „Theater, die Demokraten von einem nötigen Zeichen gegen den Niedergang den politischen Kultur: Am Mittwoch rügten die Abgeordneten im Repräsentantenhaus einen der ihren, den Republikaner Paul Gosar. Der 62 Jahre alte Politiker arbeitete früher als Zahnarzt, mittlerweile vertritt er einen ländlichen Bezirk im Westen von Arizona. Gosar hatte ein Video geteilt, in dem er als animierte Figur erst die linke Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez aus New York tötet und dann mit zwei Schwertern auf Präsident Joe Biden losgeht. Manche Demokraten hatten sich dafür ausgesprochen, Gosar aus der Kammer auszuschließen. Dazu kommt es nun nicht, aber der Abgeordnete verliert seine Ausschussmitgliedschaften in den Bereichen Umweltschutz und Verwaltungsaufsicht.

Bei der „censure“ genannten Ermahnung musste der Beschuldigte vor der Kongresskammer stehen und sich die Resolution mit den Vorwürfen anhören. Er hielt auch eine Verteidigungsrede. Gosar sagte, er habe niemanden verletzen wollen. Ocasio-Cortez wiederum fragte in ihrer Rede, warum es nicht einmal möglich sei, dass die republikanische Führung einen offensichtlichen Aufruf zur Gewalt für falsch erkläre. Für die Rüge stimmten 223 Abgeordnete, 207 waren dagegen. Die beiden Republikaner Liz Cheney aus Wyoming und Adam Kinzinger aus Illinois schlossen sich den Demokraten an, von denen sich mit David Joyce aus Ohio einer enthielt.

Dass Demokraten wie Republikaner ihre gegenseitige Verachtung auf Twitter mit Memes und Cartoons zum Ausdruck bringen, ist nicht neu. Immer wieder gleiten manche von ihnen dabei auch in Gewaltdarstellungen ab. Unvergessen ist die Auseinandersetzung um einen Cartoon, den der damalige Präsident Donald Trump bei Twitter verbreitete und der einen „Trump-Zug“ beim Überfahren eines Reporters zeigen sollte. Während die Demokraten Gosar aufforderten, sich zu entschuldigen, verwies er auf die Meinungsfreiheit. Der Abgeordnete verglich sich im Vorfeld der Debatte mit den Opfern des Massakers in Paris 2015 nach der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen im Satiremagazin Charlie Hebdo. Alle aufrechten Menschen hätten damals die Mordtaten verurteilt und müssten nun dasselbe mit den Demokraten tun, die das Recht auf freie Rede verletzten.

Weil die Demokraten die Mehrheit in der Kammer haben, konnten sie Gosar letztlich formell rügen. Die „censure“ dient als öffentliche Sanktionsmaßnahme ohne rechtliche Konsequenzen. Auch der Präsident, ein Regierungsmitglied oder Richter können sich so eine formelle Missbilligung einhandeln. Praktische Folgen hat sie nicht, außer, dass der oder die Gescholtene ihre Ausschussmitgliedschaften verlieren kann. Ansonsten gilt die Rüge nur der öffentlichen Feststellung eines Fehlverhaltens. Eine Maßnahme also, damit sich die Betroffenen schämen. Beide Kammern des Kongresses stehen noch mächtigere Instrumente zur Verfügung: sie können zum Beispiel Amtsenthebungsverfahren einleiten. Die „censure“ ist demgegenüber eher so etwas wie eine Gelbe Karte. Sie geht aber weiter als eine schriftliche Ermahnung.

Berühmte Amerikaner, die durch eine Kongresskammer gerügt wurden, waren Andrew Jackson, siebter Präsident der Vereinigten Staaten und der antikommunistische Senator Joe McCarthy, Mitte der 1950er Jahre. Der letzte Abgeordnete, der gerügt wurde, war Charles Rangel aus New York im Jahr 2010. Weil der Kongress auch Alexander Hamilton, den Finanzminister des ersten Präsidenten George Washington, einst hatte rügen wollen, sagte Gosar am Mittwoch: „Wenn ich mich Alexander Hamilton anschließen muss, der ersten Person, die dieses Haus rügen wollte, so sei es. Es ist geschehen.“ Manche Demokraten ärgerten oder amüsierten sich über Gosars pathetische Erwähnung des durch ein Musical berühmt gewordenen Politikers. „Mr. Gosar, Sie sind kein Alexander Hamilton und Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden“, sagte der Abgeordnete David Cicilline aus Rhode Island.

Bei der Debatte um Gosars Rüge zeigten einige Republikaner ihren Hass auf den politischen Gegner. Die rechte Abgeordnete Lauren Boebert aus Colorado etwa nannte die Demokratin Ilhan Omar aus Minnesota ein Mitglied des „Dschihad-Geschwaders“. Das bezog sich auf den Spitznamen der linken Abgeordnetengruppe „The Squad“ und die muslimische Religionszugehörigkeit Omars. Gosar zeigte sich im Anschluss an die beschlossene Rüge unbeeindruckt. Er dankte den Republikanern für die Unterstützung „gegen den hysterischen Mob, der den Zirkus leitet“. Hatte er das Video, das ihm die Sanktion einbrachte, zuvor noch gelöscht, soll er es von auf einem zweiten Twitter-Account laut dem Magazin Newsweek eine Stunde nach der Abstimmung noch einmal geteilt haben.