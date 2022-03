Republik Moldau : „Wir hoffen, dass unser Land kein Ziel ist“

Der Außenminister der Republik Moldau Nicu Popescu mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am 17. November 2021 in Moskau. Bild: AFP

Herr Minister, fürchten Sie, dass Russland nach der Ukraine auch die Repu­blik Moldau angreifen könnte?

Wir erleben eine Tragödie von unvorstellbarem Ausmaß – für die Ukraine, für Russland, für ganz Europa. Was in der Ukraine geschieht, geht alle an. Zugleich hoffen wir, dass unser Land kein Ziel in diesem Krieg ist.

Sind Sie sich da so sicher?

Das ist unsere Arbeitshypothese. Wir sind seit 1994 offiziell ein neutraler Staat. Die Neutralität ist in unserer Verfassung festgeschrieben. Das hat unsere Außenpolitik über Jahrzehnte hinweg geprägt. Wir streben eine Integration in die Europäische Union sowie zugleich eine normale Beziehung zu Russland an. Die Republik Moldau hat immer den Dialog mit Russland gesucht. Leider ist eine verlässliche Voraussage darüber, wie sich die Dinge in Russland, der Ukraine und der Region entwickeln werden, derzeit allerdings kaum möglich.