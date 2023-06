Russland hat nach der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Mittwoch auch den World Wildlife Fund for Nature (WWF) für „unerwünscht“ erklärt. Damit ist die Tätigkeit der Umweltschützer im Land faktisch verboten, Mitarbeiter und Spender können strafrechtlich verfolgt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, „die sogenannte umweltschützende und ökoaufklärerische Tätigkeit“ sei bloße „Tarnung“, in Wirklichkeit realisiere der WWF „Projekte, die Bedrohungen der Sicherheit im wirtschaftlichen Bereich darstellen“. Als Beispiel nannten die Ankläger die „industrielle Aneignung der Arktis“. Zudem habe der WWF zu „ausländischen Agenten“ erklärte Umweltschutzorganisationen unterstützt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS.

Im Ukrainekrieg steigt die Zahl der „unerwünschten Organisationen“ rasch an, umfasst nun schon 88. Erst am Montag hatte das faktische Verbot die Rechtsschützer der Gruppe Agora getroffen. Auch unabhängige Medien stehen auf der Liste. Greenpeace wurde Mitte Mai darauf gesetzt; daraufhin erklärte der russische Ableger dieser Organisation seine Schließung. Der WWF war selbst zuvor bereits zum „ausländischen Agenten“ erklärt worden, hatte danach angegeben, weiter in Russland arbeiten zu wollen. Jetzt war auf der Website des russischen Zweigs des WWF nur noch eine Erklärung zu lesen, alle Bande zur internationalen Organisation seien gelöst.

Der WWF war 1988 in die damalige Sowjetunion gekommen, eine offizielle Vertretung in Russland eröffnete 1994. Präsident Wladimir Putin gratulierte 20 Jahre später zum Jubiläum. Offizielle Stellen arbeiteten mit dem WWF zusammen, etwa bei einem Projekt zur Rückkehr des Persischen Leoparden in den Kaukasus, das die F.A.Z. 2016 besuchte. Bis 2021 erhielt der WWF Fördergelder vom Kreml. Doch der Ukrainekrieg hat zu einer Radikalisierung der Abkehr von allem geführt, was als „westlich“ gilt. Auch die Repression gegen russische Umweltschützer hat zugenommen.