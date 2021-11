Prozess zu Anschlägen in Paris : „Mein Leben ist zerstört, warum soll ich mich beruhigen?“

An der Oberfläche: Straßenszene in Paris im September 2021 Bild: Laif

Der Kellner balanciert sein Tablett, Kürbissuppe für Mademoiselle, für wen ist der Veggieburger? In der Brasserie „La Belle ­Équipe“ herrscht rege Betriebsamkeit, alle Tische sind besetzt. Auf der Terrasse sitzt ein Liebespärchen, am Nebentisch wird ein Geburtstag gefeiert, der Champagnerkorken knallt.

Paris ist wieder ein Fest. Die Geselligkeit im Ausgehviertel im Osten der Hauptstadt wirkt ansteckend. „Die Terroristen haben nicht gesiegt“, sagt Juliette, die im nahe gelegenen Krankenhaus Saint-Antoine ihr Praktisches Jahr macht. Sie nippt an einem Cocktail und zeigt auf die Wandfreske am Eingang: Michelle, Thierry, Marie-Aimée, Anne-Laure, Victor, Djamila . . . Jeder der 21 Namen steht für ein Terroropfer. Es waren überwiegend junge, vergnügte Menschen, die am 13. November 2015 ins Visier genommen wurden. Islamistische Terrorkommandos töteten an diesem Abend 130 Menschen, die meisten in Cafés und Restaurants und im Konzertsaal Bataclan. „Nur die Liebe kann uns die Tiefschläge des Lebens vergelten“, so lautet eine Leuchtschrift an der Wand der Brasserie. Draußen auf dem Trottoir kommt gerade eine Polizeistreife vorbei.

Für Grégory Reibenberg, den Besitzer des „La Belle Équipe“, ist das fröhliche Treiben der größte Triumph über die Islamisten, deren Plan es ja war, Musik, Alkohol, Feste und jegliche Unbeschwertheit aus der Stadt zu vertreiben. „Die schönste Art der Hommage an die Opfer ist tonnenweise Freude“, schreibt Reibenberg. Er hat in der Terrornacht die Mutter seiner Tochter und „Liebe seines Lebens“ verloren. In seinem Buch „Une belle équipe“ (deutsch: „Ein schönes Team“) erzählt er von seinem Großvater, der den Pogromen in Odessa entkam und sich in Paris in der Gastronomie ein neues Leben aufbaute.

Der Vater von Djamila wiederum, Reibenbergs getöteter Partnerin, war einer von Tausenden algerischen Hilfssoldaten, die nach der Unabhängigkeit 1962 um ihr Leben bangten und nach Frankreich flohen. Die Anschläge, glaubt Reibenberg, richteten sich gegen das Frankreich der „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, das zuließ, dass die arabischstämmige Französin Djamila ihn, einen Nachfahren jüdischer Emigranten, liebte. Die Wunden, die der Terror in das Ideal einer über religiöse, kulturelle und ethnische Unterschiede hinweg vereinten Nation geschlagen haben, sind längst nicht verheilt.

„Plötzlich schossen Kugeln durch die Luft“

Wochenlang haben sich die Menschen im eigens für die Terroranschläge des 13. November gebauten, mit hellem Holz getäfelten Gerichtssaal im Pariser Justizpalast zurück in jene Nacht versetzt. Seit September war hier Raum für die Berichte der Überlebenden und Hinterbliebenen. Die Opfer haben Vorrang, sie kommen zuerst an die Reihe. Der Prozess gehört ihnen. Die Angeklagten werden erst jetzt in einer zweiten Phase ausführlich verhört.

In den ersten Wochen des Prozesses haben sich ein Dutzend neue Nebenkläger eintragen lassen. Auch Grégory Reibenberg, dessen Haar schlohweiß geworden ist, tritt in den Zeugenstand. Die Angeklagten, sagt er, seien nur die Fußtruppen einer mörderischen Ideologie, die nichts mit dem Islam zu tun habe. „Sie wollen eine Gesellschaft, aus der alle Andersdenkenden ausgeschlossen sind. Ich hoffe, dass wir ihre Namen vergessen, ihre Gesichter, dass wir sie ganz vergessen“, sagt Reibenberg. Er findet, dass Paris nicht genug getan hat, um das Savoir-vivre der Hauptstadt zu retten. Der zuständige Bezirksbürgermeister habe ihn mit Floskeln abgespeist. Gemeldet habe er sich immer nur dann, wenn es ums offizielle Gedenken ging. „Ich habe es mir selbst versprochen, ‚La Belle Équipe‘ nicht zu schließen. Aber während der vier Monate Renovierungsarbeiten habe ich kein einziges Hilfsangebot aus dem Rathaus bekommen.“ Reibenberg klingt bitter.