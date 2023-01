Sozialer Aufruhr : Retten die Republikaner Macrons Rentenreform?

So viel Einigkeit gab es unter den französischen Gewerkschaftsvorsitzenden seit mehr als einem Jahrzehnt nicht. Noch am Dienstagabend, kurz nach der Vorstellung der Rentenreform durch Premierministerin Elisabeth Borne, traten sie vor der Bourse du Travail, dem „Tempel der Arbeiterklasse“, in Paris vor die Kameras. Der CFDT-Vorsitzende Laurent Berger verlas ein gemeinsames Kommuniqué, das acht Gewerkschaften unterzeichnet haben. „Der Generationenvertrag ist nicht in Gefahr. Nichts rechtfertigt eine so brutale Reform“, las Berger vor. Er war zum Sprecher auserkoren worden, weil die CFDT sich in der Vergangenheit gern konstruktiv gezeigt hatte und bei etlichen Streiks ausgeschert war. Der Gewerkschaftschef hat frühere Reformen der sozialen Sicherungssysteme mitgetragen, doch jetzt ist er auf einen frontalen Oppositionskurs eingeschwenkt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Am 19. Januar wollen die Gewerkschaften bei einem nationalen Streik- und Protesttag ihre Kräfte zeigen. Die Gewerkschaften kommen damit dem am 21. Januar geplanten Aktionstag der Linkspartei LFI zuvor. Ihr Zorn konzen­triert sich auf die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre, die 2031 vollzogen sein soll. Eine Mehrheit der Franzosen wissen sie dabei auf ihrer Seite. Das Umfrageinstitut Elabe hat sofort nach der Vorstellung des Reformprojekts durch die Regierungschefin ein repräsentatives Panel aus 1002 Franzosen befragt. 59 Prozent der Befragten lehnen die Reform ab. Die größte Unterstützung erhält die Reform von der Altersgruppe, die davon nicht betroffen sein wird: 60 Prozent der Rentner über 65 Jahre befürworten das Projekt. Arbeiter (76 Prozent) und Angestellte (67 Prozent) sind entschieden dagegen. 58 Prozent der Befragten geben an, die Reform sei „ungerecht“.