Rente mit 64 : Frankreichs Gewerkschaften kämpfen weiter

Bloß kein Schlussstrich, bloß keine Resignation: Die französischen Gewerkschaften haben am Montag noch einmal in demonstrativer Geschlossenheit gegen die Mitte April in Kraft getretene Rentenreform protestiert. Gemeinsam riefen die acht großen Organisationen und fünf Schüler- und Studentenvereinigungen zu einer „außergewöhnlichen Mobilisierung“ auf. Mehr als 300 Versammlungen im ganzen Land waren geplant, die Behörden rechneten mit 500.000 bis 650.000 Demonstranten.

Bei den zwölf jüngsten Aktionstagen gegen die Rentenreform waren es zwar bis zu doppelt so viele gewesen, der Mobilisierungsgrad bei den Maiprotesten der Vorjahre wurde aber deutlich übertroffen. Vereinzelt kam es zu Verkehrsbehinderungen. An Flughäfen wie Paris und Marseille wurden rund ein Drittel der Verbindungen gestrichen.

Proteste werden mit Drohnen überwacht

Rund 12.000 Polizisten und Gendarmen waren am Montag im Einsatz. Die Behörden sprachen im Vorfeld von 1000 bis 2000 gewaltbereiten Demonstranten. Stärker als bei den bisherigen Rentenprotesten kleideten sich einige Demonstranten in gelbe Westen, in Paris laut „Le Monde“ auch als Mitglieder des „schwarzen Blocks“. Aus Lyon berichtete die Zeitung schon am Montagmorgen über „ernsthafte Zwischenfälle“. Dabei sollen Angehörige des „schwarzen Blocks“ unter anderem das Schaufenster eines Geschäfts zertrümmert und Ordnungskräfte angegriffen haben, die wiederum Tränengas und so wie in zahlreichen anderen Städten auch erstmals Drohnen zur Überwachung der Proteste einsetzten.

Über die Rechtmäßigkeit der mit Kameras ausgestatteten Flugobjekte war in der französischen Öffentlichkeit in den vergangenen Tagen intensiv diskutiert worden. Innenminister Gérald Darmanin riet dazu, und mehrere Verwaltungsgerichte hatten in den vergangenen Tagen Klagen abgewiesen und den Einsatz als verhältnismäßig eingestuft – in Bordeaux unter anderem mit Verweis auf den Brand der Rathausproteste bei Protesten im März.

Zwei Drittel befürworten Maiprotest

Der Kampf gegen die Rente mit 64 hat die seit Jahren unter Mitgliederschwund, Bedeutungsverlust und Zerstrittenheit leidenden Gewerkschaften zusammengeschweißt, die zuletzt vor 14 Jahren am 1. Mai gemeinsam demonstriert hatten, und die anhaltende Unpopularität in der Bevölkerung gegen die Reform gibt ihnen weiter Rückenwind. 65 Prozent der Franzosen befürworteten laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Backbone Consulting den Maiprotest im Vorfeld.

Die Demoskopen werten dieses Ergebnis als Zeichen für eine „konstante Unterstützung der Mobilisierung seit vier Monaten“. Eine jüngste Interviewoffensive von Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Élisabeth Borne, in der sie eine bessere Bezahlung von Lehrern und eine Krankenhausreform ankündigten, hat laut der Umfrage keine Trendwende eingeläutet. 76 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Versprechen nicht glauben.

Doch mit dem Inkrafttreten der Rentenreform Mitte April ist unklar, ob die Gewerkschaften auch in den nächsten Monaten noch Seite an Seite marschieren werden – oder bei Diskussionen wie dem geplanten „Paket für das Leben am Arbeitsplatz“, den die Regierung zusammen mit den Sozialpartnern schnüren will, auseinanderdriften. Die zweitgrößte und als radikaler geltende Gewerkschaft CGT hat ihre Bereitschaft zur Teilnahme an diesen Gesprächen, zu denen eine Einladung durch die Premierministerin für die nächsten Tage angekündigt ist, anders als die größere CFDT noch nicht bestätigt. Nächste Wegmarke im anhaltenden Rentenstreit ist in Frankreich die für Mittwoch angekündigte Entscheidung des Verfassungsrats über einen zweiten Antrag auf ein Referendum über die Rente mit 64, den die linke Oppositionsallianz eingereicht hat.