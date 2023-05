SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner (Mitte) mit ihrem Ehemann und SPÖ-Gemeinderätin Mireille Ngosso (rechts) am Montag in Wien Bild: dpa

„Wir sind die vielen, wir sind stärker, und gemeinsam sind wir unschlagbar“, ruft Pamela Rendi-Wagner der rote Fahnen schwingenden Menge vor dem Wiener Rathaus zu. Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der österreichischen Sozialdemokraten nutzt die prominente Bühne bei der traditionellen Kundgebung der Wiener SPÖ zum ersten Mai für Werbung in eigener Sache. „Gemeinsam“ ist das entscheidende Schlagwort, mit dem sie die Partei auffordert, sich geschlossen hinter sie zu stellen. Denn sie steht in einem innerparteilichen Vorwahlkampf mit Blick auf die Nationalratswahl, die spätestens im Herbst 2024 ansteht.

Rendi-Wagner muss sich einer Urabstimmung über den Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur stellen, die ihr innerparteilicher Rivale Hans Peter Doskozil ihr aufgezwungen hat, seines Zeichens regionaler Regierungschef im Burgenland. Auf den Stimmzetteln der Mitgliederbefragung, die seit einer Woche läuft, steht noch ein dritter Name: Andreas Babler, Bürgermeister der niederösterreichischen Provinzstadt Traiskirchen.

Bis zum 10. Mai läuft die Befragung, dann soll Anfang Juni ein Parteitag unter Berücksichtigung des Ergebnisses die formale Entscheidung über den Parteivorsitz treffen. Es geht nicht nur um Köpfe, sondern auch um Richtungen: Hauptsache, regieren, nur nicht mit der FPÖ (Rendi-Wagner), die reine linke Lehre (Babler), mit Law and Order auch FPÖ-Wähler abholen, um stärkste Kraft zu werden (Doskozil).

Pfiffe gegen Faymann

Die Maikundgebung vor dem Rathaus war schon einmal Schauplatz eines innerparteilichen Umsturzes. 2016 erhob sich während der Rede des damaligen SPÖ-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Werner Faymann ein Pfeifkonzert mit Buhrufen. Vorangegangen war eine beispiellose Serie von Wahlniederlagen. Wenige Tage nach dem Pfeifkonzert trat er zurück. Rendi-Wagner hatte zuletzt ebenfalls eine Reihe von Verlusten bei Landtagswahlen zu erklären.

Das Echo auf dem Rathausplatz ist diesmal unauffällig. Buhrufe gibt es nur an den „richtigen“ Stellen, also da, wo Rendi-Wagner die Bundesregierung aus christdemokratischer ÖVP und Grünen angreift, vor allem aber, wo sie gegen die rechte FPÖ wettert. Mit denen werde es unter ihrer Führung auf keinen Fall eine Koalition geben, ruft sie der Versammlung zu. An dieser Stelle gibt es den stärksten Applaus, ansonsten wirkt der Zuspruch nicht enthusiastisch.

Für den Ausgang der SPÖ-Abstimmung gibt der erste Mai keinen eindeutigen Fingerzeig. Auf der Bühne spricht sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig klar für Rendi-Wagner aus, indem er seiner Hoffnung auf eine künftige Bundeskanzlerin Ausdruck verleiht. Gewerkschaftschef Wolfgang Katzian zeigt vor allem seine Abneigung gegen Doskozils Mindestlohn, denn Tarifpolitik sei immer noch die Sache der Gewerkschaften.

SPÖ vom „Teelichterl“ zur „Flamme“ machen

Hört man sich im Publikum um, so scheint man dort zwischen Loyalität für Rendi-Wagner und programmatischer Hoffnung für Babler zu schwanken. Doskozil-Unterstützer sind auf den ersten Blick nicht zu identifizieren. Das überrascht nicht: In Wien hat der Burgenländer seit je einen schweren Stand. Doch bei aller Tradition des „roten Wiens“: Dort leben nur rund 35.000 der 150.000 SPÖ-Mitglieder.

Doskozil suchte sich am Montag sein Publikum im Burgenland: „Eine erneuerte Sozialdemokratie brennt wieder dafür, das Leben der arbeitenden Menschen in Österreich zu verbessern – am 1. Mai und an allen anderen Tagen im Jahr.“ Babler tourte durch die niederösterreichische Provinz, auch er mit einer Pyro-Metapher: Er wolle die SPÖ vom „Teelichterl“ wieder zur „Flamme“ machen.

Dem Tag der Arbeit huldigte auch FPÖ-Chef Herbert Kickl, und zwar in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz, wo die FPÖ (wie neuerdings auch in Niederösterreich) Koalitionspartner der ÖVP ist. Er stellte seinerseits den Anspruch aufs Kanzleramt für die „Blauen“. In Umfragen stehen sie derzeit auf Platz eins.