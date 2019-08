Religion in China : Halal darf nicht mehr halal heißen

Chinas Kampagne zur „Sinisierung“ des Islam ist nun auch in der Hauptstadt Peking angekommen. Zahlreiche Restaurants und Geschäfte, die „Halal“-Fleisch und andere Nahrungsmittel anbieten, seien aufgefordert worden, arabische Schriftzüge und islamische Symbole wie den Halbmond von ihren Fassaden zu entfernen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein Restaurantmanager sagte der Agentur, die Behörden hätten ihm erklärt, es handle sich dabei um „ausländische Kultur“ und er solle künftig „mehr chinesische Kultur“ präsentieren.

In anderen Teilen des Landes gibt es solche Vorgaben schon länger. Im vergangenen Jahr war in der Region Ningxia der Fluss Aiyi umbenannt worden, weil Aiyi in den Ohren mancher zu sehr an Aischa, eine der Frauen des Propheten Mohammed, erinnerte. Der Fluss heißt nun Diannong. In Ningxia leben viele Muslime der Hui-Minderheit, die zu Zeiten der alten Seidenstraße islamisiert wurden. Selbst in einem Freizeitpark in der Provinzhauptstadt Yinchuan, der vor wenigen Jahren gezielt in Anlehnung an arabische Architektur gebaut wurde, um Touristen aus der arabischen Welt anzulocken, wurden die arabischen Schriftzüge und islamischen Symbole inzwischen überklebt oder übermalt.

Nächstes Projekt: Die Bibel

Anfang dieses Jahres waren Richtlinien „zur Sinisierung des Islam“ beschlossen worden, wonach dieser innerhalb von fünf Jahren mit den Werten des Sozialismus in Einklang zu bringen sei. Ähnliche Pläne gibt es für das Christentum. Die Kommunistische Partei hat Theologen damit beauftragt, die Bibel chinesischer zu machen und mit den Werten des Sozialismus in Einklang zu bringen. Welche Inhalte der Bibel dies betreffen könnte, ist aber unklar.

Besonders schmerzlich für die Religionsgemeinschaften ist das Verbot, Minderjährige über die Inhalte der Religion zu unterrichten. Koranschulen sind ebenso Tabu wie Konfirmandenunterricht. In manchen Teilen des Landes wurden Kreuze von Kirchtürmen montiert und Minarette zerstört. Anderswo wurden ganze Kirchen und Moscheen abgerissen.

Dahinter steht der Kontrollwahn der Kommunistischen Partei, die religiöse Gemeinschaften mit kulturellen Verbindungen ins Ausland als potentielle Gefahr für ihren Machterhalt betrachtet.