Rekrutierungen in der Ukraine : Neue Männer für die Front

Kurz nach dem russischen Überfall standen in der Ukraine die Männer an den Rekrutierungsbüros Schlange. Nun werden in Einkaufszentren und Cafés Vorladungen verteilt. Gehen der Ukraine die Soldaten aus?

„Verwandle Deine Wut in eine Waffe“: Werbung für die „Garde des Angriffs“ vor einem zerstörten Gebäude in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk Bild: Oleksandr Magula

Überall in der Ukraine blicken einen von Plakaten entschlossen dreinblickende Männer an. Sie werben für den Beitritt zur „Gwardija Nastupu“, der „Garde des Angriffs“. Neben dem Foto steht ein Slogan: „Verwandle deine Wut in eine Waffe – schließe dich uns an.“ Die Freiwilligenbrigaden tragen martialische Namen wie „Sturm“, „Wut“ oder „Stählerne Grenze“. Interessenten wird die Teilnahme an der Rückeroberung besetzter Gebiete, einschließlich der Krim, versprochen. Man garantiere „Gefechte an vorderster Front“.

Doch es scheint lange her zu sein, dass sich vor den Einberufungsstellen des Landes lange Schlangen von Freiwilligen gebildet haben. In den ersten Monaten des russischen Angriffs war der Andrang so groß, dass viele wieder nach Hause geschickt wurden. Doch seither wächst mit jedem Tag die Zahl derer, die erleben, wie Familienmitglieder, Verwandte und Freunde versehrt oder gar nicht zurückkehren. Auf den Friedhöfen des Landes sind die blau-gelben Fahnenmeere kaum zu übersehen: Dicht reihen sich dort die Soldatengräber aneinander, darauf meist noch kein Grabstein, sondern ein provisorisches Holzkreuz mit einem Foto des Toten.