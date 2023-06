Aktualisiert am

LGBTQI-Gesetze in USA : Wie republikanische Bundesstaaten Transrechte einschränken

„Transmenschen gehören dazu“: Teilnehmer der Pride-Parade am 11. Juni in Los Angeles Bild: AFP

Noch nie wurden in den Vereinigten Staaten mehr Gesetzentwürfe zu LGBTQI-Themen eingebracht als in diesem Jahr. Die Bürgerrechtsorganisation Human Rights Campaign warnt vor einem „bundesweiten Notstand“ für Betroffene.