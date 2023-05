Der türkische Botschafter in Österreich Ozan Ceyhun am 27. April in Wien Bild: dpa

Auslandstürken in Österreich haben mit einer Rekordbeteiligung an den türkischen Wahlen teilgenommen. Mehr als 56 Prozent der in Österreich lebenden 111.000 türkischen Wahlberechtigten in Österreich hätten bis Dienstagabend ihre Stimme abgegeben, meldete die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die türkische Botschaft in Wien.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Bei den vergangenen Wahlen hat die Zustimmung zu Präsident Recep Tayyip Erdogan beziehungsweise seiner Partei unter wählenden Austro-Türken mit 72 Prozent die ohnehin überdurchschnittliche Quote in anderen Ländern mit einer großen Zahl türkischer Staatsangehöriger wie Deutschland (65 Prozent) noch überschritten.

An den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen 2018 hatten 49 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen, diesmal waren es sieben Prozentpunkte mehr, insgesamt mehr als 62.000 Wähler. Zur hohen Beteiligung in Österreich könnte beigetragen haben, dass die Botschaft zusätzliche Wahllokale im Land eingerichtet hat.

Einwohner mit türkischem Pass (eine doppelte Staatsangehörigkeit ist in Österreich bis auf Ausnahmen rechtswidrig) konnten ihre Stimmen nicht nur an den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz abgeben, sondern zusätzlich in Linz, Graz und Innsbruck.

Botschafter Ozan Ceyhun verwies darauf, dass Auslandswähler noch bis zum Wahltag an Flughäfen oder in der Türkei selbst ihre Stimmen abgeben könnten. Ohne ausdrücklich für einen Kandidaten zu werben, erinnerte der Diplomat daran, dass das Rennen „sehr knapp“ sei und „es ums Ganze geht“.