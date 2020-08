Rekordanstieg : Der Ärmelkanal wird wieder zur Flüchtlingsroute

Fast 4000 Migranten sind in diesem Jahr schon mit Booten nach Großbritannien gekommen – so viele wie in keinem ganzen Jahr zuvor. London fordert von Paris mehr Einsatz gegen Schlepper.

Die Zahlen der Migranten, die mit einfachen Motor-Schlauchbooten den gefährlichen Weg über den Ärmelkanal nehmen, steigt deutlich an. Allein am vergangenen Donnerstag kamen 235 Migranten in 17 Booten in Großbritannien an. Dieses Jahr zählen die Behörden in London schon knapp 4000 Personen. So viele wie in keinem ganzen Jahr zuvor.

Die Bedingungen für die Überfährt sind derzeit vergleichsweise gut: Die See ist ruhiger, das Wetter durch das Hochdruckgebiet über Westeuropa vorteilhaft. Zu anderen Jahreszeiten herrscht über der Passage meist Nebel. Besonders gefährlich bleiben dennoch starke Strömungen und der Verkehr: Der Ärmelkanal ist eine der am meistbefahrenen Schifffahrtsstrecken der Welt.

In Großbritannien sorgt der Anstieg für Ärger. Britanniens Innenministerin Priti Patel schrieb auf Twitter, dass die Zahl der Überquerungen mit kleinen Booten „entsetzlich und inakzeptabel hoch“ sei. Frankreich und andere EU-Staaten seien sichere Länder. Flüchtlinge sollten dort ihren Asylantrag stellen. Deshalb werde Patel alles daran setzen, dass diese Route unrentabel werde.

Schlepper verlangen 2000 bis 3000 Euro

Vom Innenausschuss in Britannien wurde wegen des Anstiegs der Migration aus Frankreich bereits am Donnerstag eine Untersuchung eingeleitet, die unter anderen die Gründe für den Anstieg erkunden soll sowie „die Rolle krimineller Banden“, die die Überquerung ermöglichen. Unklar ist bislang, woher die vielen Boote stammen, mit denen die Migranten übersetzen. Am Samstag kündigte die Regierung in London an, das Militär gegen den Andrang stärker einzubinden. Von Frankreich forderte der zuständige Staatssekretär Chris Philp in einem Gastbeitrag beim „Daily Telegraph“, dass „Migranten, die bei dem Versuch erwischt werden, Großbritannien per Boot zu erreichen, das nicht wiederholen können“. Philp kündigte an, dass alle Migranten, die es auf die Insel schafften, wieder zurückgeschickt würden.

Im Juli hatten Frankreich und Großbritannien bereits eine gemeinsame Polizei-Spezialeinheit zur Bekämpfung von Schleppern beschlossen. Der Einheit sollen jeweils sechs britische und französische Polizisten angehören. Sie soll ihren Sitz in Coquelles nahe Calais haben, von wo aus viele Einwanderer versuchen, den Ärmelkanal zu überqueren.

Noch ist das Geschäft mit den Schleppern rentabel. Die Menschenschmuggler am Ärmelkanal verlangen zwischen 2000 und 3000 Euro, berichteten Flüchtlinge vor Monaten einem Reporter von „Euronews“. In den Ortschaften rund um Calais sollen noch Hunderte Menschen ausharren – und auf ihre Überfahrt warten. An der schmalsten Stelle zwischen dem Cap Gris-Nez und Dover ist der Kanal 34 Kilometer breit.

Mehr zum Thema 1/

Viele, die Frankreich zuletzt verließen, kamen aus dem Irak, dem Jemen, Ägypten, Sudan, Eritrea und Tschad, berichtete der Fernsehsender „BBC“. An der britischen Küste kam eine hochschwangere Frau an; auch Kinder sollen unter den Bootsflüchtlingen sein. Mutmaßlich zieht es sie wegen der Sprache und bereits dort lebenden Familienmitgliedern nach Großbritannien. Nicht alle, die in Frankreich aufbrechen, kommen auch an ihrem Ziel an. Seit Tagen mehren sich die Berichte über abgefangene Boote, die die Präfektur für den Ärmelkanal und Nordsee veröffentlicht.