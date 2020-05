Reisen trotz Corona : Wie Urlaub in Europa möglich sein könnte

In Frankreich hat ein deutscher Wissenschaftler ein Konzept erdacht, mit dem der Sommerurlaub zumindest in Teilen Europas gerettet werden könnte. Grundlage ist die Aufteilung in grüne und rote Zonen, wie sie Frankreich schon praktiziert.

Urlaub in der Bretagne oder an der Côte d’Azur sollte schon bald wieder möglich sein, meint der deutsche Wissenschaftler Bary Pradelski. Am französischen Zentrum für wissenschaftliche Forschung CNRS hat der Ökonom ein Modell entwickelt, mit dem „Urlaubsbrücken“ innerhalb der EU aufgebaut werden können. Die Bretagne und die Côte d’Azur zählen bereits zu den „grünen“ Départements in Frankreich, in denen die Wachstumsrate neuer Infektionen gering, die Krankenhäuser nicht überlastet und Corona-Tests weit verbreitet sind.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Die bislang so zentralistisch agierende französische Regierung hat sich darauf eingelassen, das Land in unterschiedliche Zonen aufzuteilen, ursprünglich abgestuft in grün, orange und rot, seit Donnerstag nur noch zweifarbig grün und rot. Ziel des Plans ist es, vom 11. Mai an in den grünen Zonen die Einschränkungen schneller und weitreichender lockern zu können, während in den roten Zonen noch strikte Infektionsschutzregeln beachtet werden müssen. Reisen zwischen roten und grünen Zonen sollen auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Der 34 Jahre alte Pradelski, ein promovierter Mathematiker mit Schwerpunkt Spieltheorie, hat mit seinem Zonen-Plan frühzeitig das Interesse des Premierministers geweckt. Die Vorschläge, die er zusammen mit dem spanischen Mathematiker Miquel Oliu-Barton dem Wirtschaftsrat (Conseil d’analyse économique) der Regierung unterbreitete, flossen in die französische Exit-Strategie ein.

„Wir wollen schrittweise vorgehen, denn die Epidemie darf nicht wieder ausbrechen“, sagte Premierminister Edouard Philippe in der Nationalversammlung. „Alle Gebiete sind nicht gleichermaßen von der Epidemie betroffen. Deshalb müssen wir je nach Gebiet differenzieren“, führte Philippe aus. „Das stellt ein beachtliches Umdenken für die zentralistisch denkenden Krisenmanager in der Regierung dar“, sagt Pradelski im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch der spanische Ministerpräsident habe sich bei der Ausarbeitung seines Exit-Plans von ihrem Zonenmodell inspirieren lassen.

Ganz Europa in Zonen aufteilen

Pradelski will mit dem Plan den volkswirtschaftlichen Schaden verringern, der durch den Lockdown besonders in der Tourismusbranche droht. „Wenn sich eine ausreichende Zahl von EU-Ländern auf die Zoneneinteilung verständigt, könnte man Reiseverbindungen zwischen den grünen Zonen organisieren“, sagt er. Im föderalistisch organisierten Deutschland mit weitreichenden Kompetenzen der Bundesländer in der Gesundheitsfürsorge böten sich 16 Zonen an. „Zwischen den grünen Zonen beispielsweise Schleswig-Holstein und die Côte d’Azur oder Sachsen und Mallorca könnten Luftbrücken organisiert werden, ohne den Infektionsschutz zu gefährden“, sagt Pradelski. Voraussetzung sei, dass man sich auf einheitliche und überprüfbare Kriterien für die grünen Zonen verständige. Es brauche auch eine unabhängige Kontrolle, am besten durch die EU-Kommission, damit das Vertrauen gestärkt werde.