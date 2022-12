Reise nach Washington : Der US-Kongress bejubelt Selenskyj

Unter immensem Jubel ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem US-Kongress in Washington empfangen worden. „Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter“, sagte Selenskyj in einer als historisch eingestuften Rede am Mittwoch (Ortszeit) vor den beiden Parlamentskammern mit Blick auf Russlands Einmarsch in seinem Land. „Die russische Tyrannei hat die Kontrolle über uns verloren“, so der 44-Jährige weiter. Die Ukrainer hätten keine Angst – und niemand auf der Welt sollte sie haben. „Sie haben viel mehr Raketen und Flugzeuge als wir je hatten, das stimmt, aber unsere Verteidigungskräfte stehen.“ Die Ukraine werde niemals kapitulieren.

Selenskyj hob die historische Bedeutung des Kriegs hervor. Es gehe nicht nur um die Freiheit und Sicherheit der Ukrainer oder jeder anderen Nation, die Russland versuche, zu erobern. „Der Kampf wird definieren, in welcher Welt, unsere Kinder und Enkelkinder leben werden, und dann ihre Kinder und Enkelkinder.“

Der Kampf werde auch bestimmen, ob es eine Demokratie für die Ukrainer und für die Amerikaner geben werde. „Er kann nicht ignoriert werden, in der Hoffnung, dass der Ozean oder etwas anderes Schutz bieten wird“, sagte er weiter und wurde immer wieder von Applaus unterbrochen.

Selenskyj forderte weitere schwere Waffen von den Vereinigten Staaten. „Die Ukraine hat die amerikanischen Soldaten nie gebeten, an unserer Stelle auf unserem Land zu kämpfen. Ich versichere Ihnen, dass ukrainische Soldaten amerikanische Panzer und Flugzeuge perfekt selbst bedienen können.“ Die bislang gelieferte Artillerie reiche nicht aus. „Ihr Geld ist keine Wohltätigkeit, es ist eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir auf höchst verantwortungsvolle Weise umgehen.“

Selenskyj hatte bereits im März eine Videoansprache vor dem US-Kongress gehalten. Damals hatte er die Einrichtung einer Flugverbotszone zum Schutz der Ukraine gefordert.

Besuch im Weißen Haus

Vor seiner Rede im Kongress hatte Selenskyj den amerikanische Präsidenten Joe Biden getroffen. Dieser sicherte Kiew die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu „so lange es nötig ist“. Der Kampf in der Ukraine sei „Teil von etwas viel Größerem“, sagte Biden. „Das amerikanische Volk weiß, dass die Welt sicherlich mit schlimmeren Folgen konfrontiert wäre, wenn wir angesichts solch unverhohlener Angriffe auf Freiheit und Demokratie und die Grundprinzipien der Souveränität und territorialen Integrität tatenlos zusehen würden“, sagte Biden im Weißen Haus.

„Sie werden niemals alleine dastehen“, sicherte er zu. „Das amerikanische Volk hat Sie bei jedem Schritt begleitet, und wir werden an Ihrer Seite bleiben, so lange es nötig ist.“ Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten setzten sich dafür ein, dass das tapfere ukrainische Volk sein Land gegen Russland verteidigen könne – wie lange auch immer das dauern werde. Er habe die NATO und die Europäische Union noch nie so geeint gesehen. „Und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändern wird. Wir alle wissen, was hier auf dem Spiel steht – die Idee der Souveränität, die UN-Charta“, sagte Biden.