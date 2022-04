Reise nach Malta : Papst fordert Ende der Kämpfe in der Ukraine

Fordert ein Ende des Krieges in der Ukraine: Papst Franziskus am Sonntag in Valletta Bild: AFP

Erkennbar beeinträchtigt durch zunehmende Knieschmerzen hat Papst Franziskus am Wochenende die Inseln Malta und Gozo besucht. Während eines Treffens mit Regierungsvertretern und Diplomaten zum Auftakt seines Besuches beklagte der Papst am Samstag in Valletta das wachsende Elend der Flüchtlinge in Europa und kritisierte den Umgang der EU mit dem Migrationsproblem. „Die Verschärfung der Not der Migration, vor allem der Flüchtlinge aus der gepeinigten Ukraine, verlangt nach umfassenden gemeinsamen Antworten“, forderte Franziskus.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Das Mittelmeer dürfe „nicht zum größten Friedhof Europas werden“, sagte der Papst. An seine Gastgeber gerichtet, forderte Franziskus mehr Einsatz im Kampf gegen die Korruption. Malta müsse vor „Raffsucht, Geldgier und Bauspekulationen“ bewahrt werden.

Papst fordert Ende der Kämpfe in der Ukraine

Bei mehreren Gelegenheiten forderte der Papst auf der 36. Auslandsreise seines Pontifikats mit eindringlichen Worten ein Ende der Kämpfe in der Ukraine. Ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Namen zu nennen, geißelte Franziskus die „infantile und zerstörerische Aggression“ unter dem Deckmantel „anachronistischer Ansprüche auf nationalistische Interessen“.

Zum Abschluss einer Freiluftmesse in Floriana nahe Valletta sagte der Papst am Sonntag vor etwa 12.000 Gläubigen: „Beten wir für den Frieden und denken wir an die humanitäre Tragödie der gemarterten Ukraine.“ Das Land erleide die Bombardements eines „sakrilegischen Krieges“.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Am Samstag hatte Franziskus im maltesischen Nationalheiligtum Ta’ Pinu auf Gozo ein Gebetstreffen geleitet. Kurz vor seiner Rückreise am Sonntagnachmittag besuchte Franziskus ein von der katholischen Kirche betriebenes Aufnahmezentrum in Hal Far im Süden Maltas. Dort kam er mit etwa 200 Migranten aus Somalia, Eritrea und Sudan zusammen, die sich von Libyen aus auf die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer gemacht hatten.

Die Reise stand unter dem aus der Apostelgeschichte entnommenen Motto „Sie erwiesen uns ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit“. Das Wort stammt vom Apostel Paulus, der nach christlicher Legende im Jahr 60 auf Malta strandete und nach dem Schiffbruch drei Monate lang in der Paulus-Grotte verbracht haben soll. Am Sonntag begab sich Franziskus zum Morgengebet in die Grotte nahe der Stadt Rabat.