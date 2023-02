Der ukrainische Präsident am 9. Februar im Europäischen Parlament in Brüssel Bild: EPA

Für den ukrainischen Präsidenten war der Auftritt im Europäischen Parlament der einfachere der beiden Brüsseler Termine. Die meisten Abgeordneten sind be­geisterungsfähig für Appelle an die europäischen Werte und die gemeinsame Sache, offenbar gerade in Kriegszeiten.

Das dürfte damit zu tun haben, dass sie weniger Verantwortung tragen als die nationalen Regierungen. Im Europäischen Rat, wo Selenskyj um weitere Waffenlieferungen bat, treten die unterschied­lichen Interessen und Perspektiven stärker zutage, die es in Europa bei aller Anerkennung des ukrainischen Leids und der allgemeinen Sorge über Russland immer noch gibt. Die Beitrittsfrage wird nicht die einzige bleiben, in der sich das niederschlägt.

Widerstand in Italien

Selenskyjs Reiseroute enthielt auch ein politisches Werturteil. In Wa­shington und London war er zuerst, denn er wird von den angelsäch­sischen Mächten am stärksten unterstützt. Mit Frankreich und Deutschland dagegen hat er noch eine histo­rische Rechnung offen, wie er selbst darlegt. Dass er (fürs Erste?) nicht nach Berlin kam, der deutsche Bundeskanzler stattdessen zum Treffen nach Paris reiste, muss nicht nur an Selenskyj liegen, aber es passt ins Bild.

In Kiew herrscht vor allem in die Absichten Deutschlands offenbar im­mer noch Misstrauen. Daran ist Scholz nicht unschuldig, er hat in diesem schwierigen Konflikt viel taktiert. Allerdings hat die Bundes­regierung bei den Kampfpanzern ei­nen Schritt gewagt, vor dem manch andere noch zurückschrecken, nicht zuletzt Frankreich. Das sollte man in Kiew nicht übersehen.

Wenn Paris und Berlin versuchen, für Europa zu sprechen, dann regt sich meist Widerstand. Dass er diesmal aus Italien kommt, ist kein Wunder, denn mit dem Regierungswechsel in Rom ist das Trio der drei großen EU-Länder zerbrochen. Dafür gibt es keinen inhaltlich überzeugenden Grund, die Regierung Meloni steht fest im westlichen Lager. Gerade in der Ukrainefrage sollte man keine Parteipolitik betreiben.