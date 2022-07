Pilgerreise nach Kanada : Der Papst muss Buße tun

Aktualisiert am

Für den Papst ist diese Reise von großer Bedeutung. Bei seinem Besuch in Kanada wird Franziskus die Indigenen um Vergebung für das Verhalten der katholischen Kirche bitten.

An diesem Sonntag bricht Papst Franziskus zu einer fünftägigen Reise nach Kanada auf. Für Franziskus ist es die 38. Auslandsreise, und es ist sein erster Besuch im zweitgrößten Flächenstaat der Welt. Johannes Paul II. hat Kanada während seines Pontifikats dreimal besucht: 1984, 1987 und 2002. Für Benedikt XVI. gehörte Kanada nicht zu den Zielen seiner insgesamt 24 Auslandsreisen auf allen fünf Kontinenten.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Für Franziskus und den Heiligen Stuhl ist die Kanada-Reise, die unter dem Motto „Walking Together – Marcher Ensem­ble“ (Miteinander gehen) steht, von großer Bedeutung. Den für Mitte Juni vorgesehenen Besuch im Libanon sowie die für Anfang Juli geplante Reise in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan hatte Franziskus wegen seiner andauernden Schmerzen im rechten Knie absagen müssen. Wochenlang hatte der Papst bei öffentlichen Auftritten einen Rollstuhl benutzt. Erst seit Kurzem empfängt er Besucher wieder im Stehen, und er geht auch einige Schritte ohne Hilfe.