Reise abgesagt : Kein Fototermin in Abu Dhabi für Netanjahu

Kein Fototermin in Abu Dhabi für Netanjahu

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besucht Mitte Januar ein Corona-Impfzentrum in Nazareth. Bild: dpa

Wenige Stunden vor dem geplanten Abflug hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine zwölf Tage vor der Wahl geplante Stippvisite in die Vereinigten Arabischen Emirate am Donnerstag wieder abgesagt. Das Büro Netanjahus begründete die Absage damit, dass die Koordination entsprechender Überflugrechte mit Jordanien gescheitert sei. „Diese Schwierigkeiten haben ihre Ursache offenbar in der Absage des Besuchs des jordanischen Kronprinzen auf dem Tempelberg“, hieß es.

Zwar habe die Regierung in Amman Israel später den Überflug von jordanischem Territorium für den Flug nach Abu Dhabi erlaubt, doch sei Netanjahu mit dem emiratischen Kronprinzen übereingekommen, einen anderen Besuchstermin zu finden. Netanjahus Frau liegt mit Blinddarmentzündung im Krankenhaus.

Jordaniens Kronprinz Hussein Bin Abdullah hatte einen für Mittwoch geplanten und auch mit Israel koordinierten Besuch in Ostjerusalem laut israelischen Medienberichten abgesagt, nachdem einem Teil seiner Sicherheitsbegleitung der Grenzübertritt nach Israel an der Allenby-Brücke verwehrt worden sei. Jordanien hat seit 1994 einen Friedensvertrag mit Israel, der jordanische König ist offiziell als Hüter der heiligen islamischen Stätten in der Jerusalemer Altstadt eingesetzt.

Jordaniens Außenminister Ajman Safadi kritisierte am Donnerstag, Israel habe für den Besuch auf dem Haram al Sharif „neue Bedingungen“ gestellt, die den Zugang für Betende eingeschränkt hätten. Es handele sich um eine heilige Stätte für Muslime, über die Israel „keine Souveränität“ habe.

„Wir akzeptieren keinerlei israelische Einmischung in diese Angelegenheiten“, sagte Safadi. Israels Verteidigungsminister Benny Gantz kritisierte den eigenen Ministerpräsidenten: „Netanjahus Verhalten in den vergangenen Jahren hat unseren Beziehungen zu Jordanien erheblichen Schaden zugefügt“, teilte Gantz mit.

Druck auf Abu Dhabi ausgeübt?

Die Episode wirft ein Licht auf den israelischen Wahlkampf, auf das seit Netanjahus Annexionsankündigungen im Westjordanland stark verschlechterte israelisch-jordanische Verhältnis sowie auf gewisse Unstimmigkeiten auch zwischen Netanjahu und den Emiraten.

Wie das Portal Walla berichtete, habe Netanjahu in einem Telefonat mit Kronprinz Muhammad Bin Zayed, dem faktischen Herrscher von Abu Dhabi, seinen Besuchswunsch ausgedrückt. Die emiratische Seite habe gezögert, Netanjahus Anfrage nachzukommen, um nicht in den Verdacht der Wahlbeeinflussung zu geraten; dort hätte man einen Besuch nach der Wahl vorgezogen.

Doch Netanjahu und sein Vertrauter, Mossad-Chef Jossi Cohen, sollen Druck ausgeübt haben, bis die Herrscher in Abu Dhabi zustimmten. Es wäre der erste offizielle Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten in den Emiraten gewesen; beide Länder hatten im Sommer vergangenen Jahres bekanntgegeben, formale Beziehungen aufzunehmen. Ein für Donnerstagabend geplanter Kurzbesuch der Ministerpräsidenten Ungarns sowie der Tschechischen Republik, Viktor Orbán und Andrej Babiš, in Jerusalem fand hingegen wie geplant statt.