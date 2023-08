Aktualisiert am

Gilt als standhafter Landesvater: Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, am 4. Oktober 2022 in Berlin. Bild: dpa

Am Anfang stand die Frage, ob Reiner Haseloff das erforderliche Format hat. Die Sätze des CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2011 waren lang, viel zu lang. Sie entsprangen an einem x-beliebigen Punkt, steuerten durch Windungen und Biegungen, um dann in undefiniertes Bedeutungsdelta zu münden. Die Zappeligkeit des CDU-Spitzenkandidaten verstärkte diesen Eindruck noch. Wie anders wirkte da Wolfgang Böhmer, der scheidende Amtsinhaber. Böhmer war der Ministerpräsident, nach dem sich Sachsen-Anhalt gesehnt hatte.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Das Land hatte nach der Wiedervereinigung zunächst drei Kurzzeit-Ministerpräsidenten der CDU erlebt, ehe sich unter Reinhard Höppner eine gekrümmte Weinerlichkeit verfestigte wie zuvor der Braunkohledunst über dem Mitteldeutschen Revier. Halt vermittelte erst Böhmer, dessen politisches Startkapital war, dass er als Chefarzt in einer Geburtsklinik Tausende Kinder ins Dasein gezogen hatte. Als Ministerpräsident hörte er sich an, was die Leute zu sagen hatten, knarzte dann ein, zwei Sätze und verließ den Raum, gerne auch vorzeitig. Ende der Visite, der Herr Professor wird das Kind schon schaukeln.

Haseloff konnte aus seiner Doktorarbeit über „Lineare Laser-Absorptionsspektrometrie zur empfindlichen Molekülgas-Konzentrationsmessung“ keine vergleichbare Gravitas ableiten. Dem Wirtschaftsminister mangelte es auch an Bekanntheit. Also traf sich Reiner Haseloff vor der Wahl 2011 mit David Hasselhoff („Looking for Freedom“), schließlich sind nur zwei zusätzliche Buchstaben nötig, um von Haseloff auf Hasselhoff zu kommen. Es gab noch einen weiteren Anknüpfungspunkt, denn beide hatten einprägsame Spitznamen: Hasselhoff war „The Hoff“, Haseloff war „Hasi“.

Die CDU gewann die Landtagswahl, allerdings eher trotz ihres Spitzenkandidaten, der in Umfragen hinter dem Kandidaten der SPD lag. Für Haseloff änderte sich mit dem neuen Amt erst einmal wenig. Die Sätze blieben lang, die Umfragewerte mies. Ein Jahr vor der Landtagswahl 2016 war Haseloff laut einer Umfrage der unbeliebteste Ministerpräsident Deutschlands.

Haseloff durchschaute das Geschehen früh

Über die Befähigung oder die Unfähigkeit eines Politikers sagen solche Erhebungen selten viel aus. Es wird eine oberflächliche Wahrnehmung einer Person abgefragt. Was ein Staatsmann tatsächlich taugt, lässt sich in aller Regel erst nach vielen Jahren beurteilen, wenn die Folgen seiner Entscheidungen oder – ebenso wichtig – seiner nicht getroffenen Entscheidungen sichtbar werden. Und auch dann stellt sich immer noch die Frage, welchen Entscheidungsspielraum dieser Politiker im Gefüge des Parteiensystems und des föderalen Staatsaufbaus eigentlich hatte.

Haseloff spielte dabei grundsätzlich in die Karten, dass er in einer Zeit steigender Steuereinnahmen und sinkender Zinsen ins Amt gelangte und so den Sparkurs des hoch verschuldeten Landes lockern konnte. Vor der Landtagswahl im März 2016 brach dann jedoch die Flüchtlingskrise über Sachsen-Anhalt herein.

Sie veränderte alles. In Bürgerversammlungen kochte ein bis dahin nicht gekannter, ungezügelter Zorn hoch. Man konnte damals bereits ahnen, dass die AfD davon gewaltig profitieren wird, auch wenn die Demoskopen diese Entwicklung zunächst unterschätzten. Haseloff jedenfalls durchschaute das Geschehen zu einem sehr frühen Zeitpunkt.

Eigene Migrationspolitik

Wer damals das Palais im Fürstenwall betrat, in dem der sachsen-anhaltische Ministerpräsident residiert, traf auf einen Politiker, der sich keinerlei Illusionen hingab. Haseloff war insofern schon immer ein geeigneter Hausherr für die ehemalige preußische Militärkommandantur mit ihrer Fin-de-Siècle-Atmosphäre. Haseloff schöpft in solchen Gesprächen aus einem breiten historischen Wissen, das er neben seiner naturwissenschaftlichen Prägung aufgesogen hat.