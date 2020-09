Regionalwahlen in Italien : Wähler stärken Italiens Linkskoalition

Aus den Regionalwahlen sowie dem Verfassungsreferendum vom Sonntag und Montag sind die Parteien der Linkskoalition in Rom gestärkt hervorgegangen. Aus Wählerbefragungen kurz nach Schließung der Wahllokale um 15 Uhr ging hervor, dass eine deutliche Mehrheit der Wähler von mindestens 60 Prozent der Verkleinerung der beiden Parlamentskammern um jeweils gut ein Drittel zugestimmt hat.

Für die Verkleinerung des Parlaments von zusammen 945 Mandaten auf 630 Sitze hatte sich vor allem die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung eingesetzt. Dem Antrag hatten bei Abstimmungen in beiden Kammern des Parlaments aber auch die anderen großen Parteien der Linken und der Rechten zugestimmt. Mit der klaren Zustimmung zur Verfassungsänderung beim Referendum konnten die Fünf Sterne ihren stetigen Abwärtstrend seit ihrem triumphalen Sieg bei den Parlamentswahlen vom März 2018 zunächst stoppen.

Giorgia Meloni Politikerin der Stunde

Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen in sieben der zwanzig Regionen zeichnete sich für die Sozialdemokraten ein wichtiger Sieg in der Toskana ab. Gemäß Wählerbefragungen lag der sozialdemokratische Kandidat Eugenio Giani knapp vor der Europaabgeordneten Susanna Ceccardi von der rechtsnationalistischen Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini. Für Salvini bedeutet das neuerliche Scheitern seines Versuchs, bei Regionalwahlen eine „rote Festung“ zu schleifen, eine weitere persönliche Niederlage.

Auch bei den Regionalwahlen in der Emilia-Romagna vom Januar war die von Salvini ausgewählte Herausforderin gegen den Kandidaten der regierenden Sozialdemokraten gescheitert. Erwartungsgemäß konnten in Venetien und in Ligurien die regierenden Kandidaten des Mitte-rechts-Bündnisses von Lega, der postfaschistischen Partei „Brüder Italiens“ von Giorgia Meloni sowie der liberal-konservativen „Forza Italia“ des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ihre Posten mit klarer Mehrheit verteidigen.

In Kampanien wurde, ebenfalls wie erwartet, der sozialdemokratische Regionalpräsident in seinem Amt bestätigt. In den Marken wird es dagegen zu einem Machtwechsel kommen: Dort setzte sich der Herausforderer von den „Brüder Italiens“ gegen den Kandidaten der Linken durch. In Apulien lagen der sozialdemokratische Regionalpräsident und sein Herausforderer von der „Forza Italia“ gleichauf. Im Aosta-Tal wurde Salvinis Lega offenbar zur stärksten politischen Kraft. Mit dem offensichtlichen Sieg der Sozialdemokraten in der Toskana konnte Parteichef Nicola Zingaretti, der seit 2013 Regionalpräsident in der mittelitalienischen Region Latium ist, seine zuletzt schwache Position an der Spitze der Partei festigen.

Wohl keine vorgezogenen Parlamentswahlen

Innerhalb des Rechtsbündnisses hat sich der Trend einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse von der Lega Salvinis zugunsten Giorgia Melonis und ihrer „Brüder Italiens“ bestätigt. Die zuletzt labile Machtposition der Linkskoalition von Fünf Sternen und Sozialdemokraten in Rom unter Ministerpräsident Giuseppe Conte ist nach den ersten Wahlen seit dem Ausbruch der Sars-COV-2-Pandemie von Ende Februar gefestigt.

Die von der rechten Opposition angestrebten vorgezogenen Parlamentswahlen vor dem regulären Ende der Legislaturperiode vom März 2023 werden angesichts der vom Volk bestätigten Verfassungsänderung zur Verkleinerung des Parlaments vollends unwahrscheinlich. Zunächst muss das Parlament ein neues Wahlgesetz sowie die Neueinteilung der Wahlkreise beschließen, was erst 2021 geschehen dürfte. In Rom glauben die meisten politischen Beobachter, dass der parteilose Ministerpräsident Conte seine Regierungskoalition bis zum regulären Ende der Legislaturperiode 2023 wird führen können. Allenfalls könnte es zu einem Revirement im Kabinett kommen.