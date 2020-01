Regionalwahl in Italien : Salvini und die Sardinen

Bibbiano ist eine Kleinstadt in der Po-Ebene mit knapp zehntausend Einwohnern. Die Felder sind gepflügt und geeggt. Das Spalierobst ist zurückgeschnitten. In der katholischen Pfarrgemeinde Santa Maria Assunta wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen begangen. Und als sich um die Mittagszeit der zähe Bodennebel auflöst, erscheint ein fahles Sonnenlicht. Für einen Moment wirkt der Ort, als würde er in sich ruhen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

In Wirklichkeit ist Bibbiano dieser Tage aber so etwas wie der Ground Zero der italienischen Politik. Am Donnerstagabend lud Matteo Salvini von der rechtsnationalistischen Lega auf der Piazza della Repubblica zu einer Kundgebung der besonderen Art.

Es gab keine Parteibanner mit den üblichen Parolen wie „Italiener zuerst!“ oder „Befreien wir die Emilia-Romagna von den Roten!“. Auf einem Transparent hinter der Bühne stand lediglich: „Hände weg von den Kindern!“ Das war eine Anspielung auf einen örtlichen Missbrauchsskandal.

Etwa zweihundert Meter entfernt, auf der Piazza Libero Grassi, kam die linke Bürgerbewegung der „Sardinen“ zur Gegendemonstration zusammen. Auch bei den „Sardinen“, die erst Ende November mit einem Flashmob in Bologna die Bühne der italienischen Politik betreten hatten, gab es keine Parteisymbole oder gedruckten Spruchbänder. Nur die üblichen Pappplakate mit Aufschriften wie „Bibbiano unterwirft sich nicht!“ oder „Ein Meer voll freier Sardinen!“. Und natürlich sangen sie das Partisanenlied „Bella Ciao“, die Erkennungsmelodie der neuen Volksbewegung gegen die Lega.

„Wir sind siebenmal so viele Leute wie die Lega!“

Wenn nicht alles täuscht, haben die „Sardinen“ am Donnerstag die beliebtere Kundgebung veranstaltet. Die Piazza Libero Grassi, benannt nach einem sizilianischen Unternehmer und Mafiagegner, der 1991 in Palermo von der Cosa Nostra ermordet wurde, war gefüllt mit Tausenden Menschen. Bei Salvinis Kundgebung gab es dagegen viel Platz zwischen den Teilnehmern.

Mattia Santori, der 33 Jahre alte Mitgründer und informelle Sprecher der „Sardinen“, rief triumphierend: „Wir sind siebenmal so viele Leute wie die Lega!“ Wie er das so rasch ausrechnen konnte, blieb sein Geheimnis. Es spielt aber auch keine Rolle. Die einzig relevanten Zahlen werden aus den Wahlurnen kommen.

Gewählt werden an diesem Sonntag neue Regionalpräsidenten und -parlamente, sowohl in der Emilia-Romagna im Norden als auch in Kalabrien an der „Stiefelspitze“. Beide Regionen werden derzeit vom sozialdemokratischen „Partito Democratico“ (PD) regiert. In Kalabrien gilt ein Sieg der Kandidatin des Rechtsbündnisses unter Führung der Lega als wahrscheinlich. In der Emilia-Romagna lagen die Kandidatin der Lega, die Senatorin Lucia Borgonzoni, und der amtierende Regionalpräsident Stefano Bonaccini vom PD in Umfragen gleichauf.

Die Emilia-Romagna hat rund viereinhalb Millionen Einwohner, in Kalabrien leben knapp zwei Millionen Menschen. Das sind zusammen kaum elf Prozent der Gesamtbevölkerung Italiens. Und doch weiß alle Welt, dass es am Sonntag nicht nur um die politischen Chefposten in der kalabresischen Hauptstadt Catanzaro und in Bologna in der Emilia-Romagna geht. Es geht um die Macht in Rom.