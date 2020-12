Aktualisiert am

Biden will Vertrauen der Welt zurückgewinnen

Regierungswechsel in Amerika

Regierungswechsel in Amerika :

Regierungswechsel in Amerika : Biden will Vertrauen der Welt zurückgewinnen

Amerikas designierter Präsident Joe Biden Bild: AFP

Joe Biden hat die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont. Der gewählte Präsident will die Glaubwürdigkeit Amerikas in der Welt wiederherstellen. Er soll am 20. Januar vereidigt werden.