Vergifteter Oppositioneller : Regierungskritiker Nawalnyj nach Ankunft in Russland festgenommen

Der Kremlkritiker Alexej Nawalnyj ist nach seiner Rückkehr nach Russland in Moskau festgenommen worden. Nawalnyj hatte sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem als Chemiewaffe verbotenen Nervengift Nowitschok erholt. Das Attentat war am 20. August in der sibirischen Stadt Tomsk verübt worden.

Nawalnyj hatte immer wieder den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB für den Mordanschlag verantwortlich gemacht. Der Kremlchef hatte das stets zurückgewiesen. Ungeachtet der Gefahr, getötet oder festgenommen zu werden, erklärte Nawalnyj mehrfach, dass sein Platz in Russland sei und er dort seinen Kampf gegen das „System Putin“ fortsetzen wolle.

Der 44 Jahre alte Politiker wurde unter anderem von seiner Ehefrau Julia Nawalnayja und seinen Mitarbeitern begleitet. Sie wurden unter Polizeischutz zum Flugzeug gebracht. In der Maschine saßen zahlreiche Journalisten. Am Flughafen in Berlin hatten Nawalnyj zahlreiche Unterstützer „Udatschi!“ gewünscht – auf Deutsch: „Erfolg!“

Nawalnyj hatte immer wieder betont, den politischen Kampf gegen das „System Putin“ nur in Russland selbst fortsetzen zu können – trotz der Gefahr, ins Gefängnis zu kommen oder getötet zu werden. Kremlkritiker werden immer wieder Opfer von Anschlägen. 2015 wurde der frühere Vize-Regierungschef Boris Nemzow in Kremlnähe erschossen. Nawalnyj drohen in Russland mehrere Strafverfahren, die als politisch motiviert in der Kritik stehen.

