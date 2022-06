Britische Regierungskrise : Johnsons Bunker

Boris Johnson leitet am 7.Juni eine Kabinettssitzung. Einen Tag zuvor überstand er ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion. Bild: dpa

Blickt man auf die Tory-Fraktion, scheint es nicht gut zu stehen um Boris Johnson. Nur 59 Prozent der Abgeordneten sprachen ihm in der vergangenen Woche das Vertrauen aus. Die Lektüre der Presse, selbst der konservativen, muss den Premierminister ebenfalls deprimieren. Fast einhellig wird ihm der Rücktritt nahegelegt oder die Prognose gewagt, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis die seine abgelaufen sei. Und doch sprechen drei Gründe dafür, dass die Briten noch eine Weile mit Johnson zu tun haben könnten.

Zum einen liegt der Grad seiner nachweisbaren Verfehlungen für viele im unteren, nicht im oberen Bereich des Erträglichen. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht Johnsons Verhalten in der Pandemie. Dass er mindestens einmal die Regeln, die er selbst erließ, verletzt hat, darf als unstrittig gelten, seit er ein Bußgeld zahlen musste. Seine Verteidigung, er habe die Regelbrüche nicht als solche wahrgenommen, wirkt unglaubwürdig, wenn nicht lächerlich, doch wird es schwer sein, ihm das Gegenteil zu beweisen. Die „Party­gate“-Affäre wirft kein gutes Licht auf ihn, aber am Ende besteht seine Sünde darin, dass er zum Abschied von Mitarbeitern mit (mindestens) einem Glas Champagner angestoßen hat. Das lässt sich nicht vergleichen mit Politikern, die ihr Amt zur persönlichen Bereicherung missbraucht haben oder (wie Tony Blair) die Öffentlichkeit in elementaren Sicherheitsfragen getäuscht haben.