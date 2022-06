Kanzler auf dem Balkan : Olaf Scholz reist in die Krise

Olaf Scholz reist als Konfliktmanager auf den Balkan. Berlin will dem EU-Beitrittsprozess Nordmazedoniens neues Leben einhauchen. Die Erfolgsaussichten sind gering. Nicht zuletzt wegen der Regierungskrise in Bulgarien.

Reformer im Krisenmodus: Bulgariens Ministerpräsident Kyrill Petkow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Sofia Bild: AFP

Seit Tagen ist Belgrad mit deutschen Flaggen geschmückt. Schon am Dienstag, als eigentlich Russlands Außenminister Sergej Lawrow hätte kommen sollen, aber durch fehlende Überfluggenehmigungen der Nachbarländer daran gehindert wurde, wehte die schwarz-rot-goldene Trikolore in der serbischen Hauptstadt. Das war ein sicheres Zeichen dafür, dass man in Belgrad das Scheitern von Lawrows Reisewünschen früh für gesichert hielt, denn man hätte Putins Chefdiplomaten schwerlich mit einem deutschen Flaggenwald empfangen wollen. Das Schwarzrotgold gilt dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Freitag, aus dem Kosovo kommend, in Serbien erwartet wird. Die Stationen Prishtina und Belgrad bilden den Auftakt zu einer zweitägigen Balkanreise, die den Kanzler zudem nach Griechenland, Nordmazedonien und Bulgarien führen sollen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Die Gespräche in Sofia hätten den Abschluss und womöglich den diplomatischen Höhepunkt der Reise bilden sollen, nämlich als deutscher Beitrag zu den Versuchen, den von Bulgarien entfachten „Geschichtsstreit“ mit Nordmazedonien wenigstens oberflächlich zu entschärfen. Die Hoffnung lautete, dass Nordmazedonien mit deutscher Unterstützung an der Sitzung des Europäischen Rats am 23. Juni endlich die Bewilligung für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der EU erhalten werde. Bisher wird das von Bulgarien mit einem Veto verhindert. Doch nun sieht es danach aus, dass Scholz mit dem Regierungsflieger direkt in eine Regierungskrise reist. Am Mittwoch zerbrach die Vierparteienkoalition von Bulgariens Regierungschef Kyrill Petkow. Der undurchschaubare Talkshowmaster und Schlagersänger Slawi Trifonow, der Chef der ebenso dubiosen Partei „Es gibt so ein Volk“ ist, zog sein Personal aus dem Kabinett ab und kündigte die Koalition auf.