Regierungsbildung Netanjahus : Ende des Zwischenspiels in Israel

Er wartete bis fast zur letzten Minute. Weniger als eine halbe Stunde vor Mitternacht informierte Benjamin Netanjahu den israelischen Präsidenten Izchak Herzog am Mittwochabend, dass es ihm gelungen sei, eine Koalition aus sechs Parteien zusammenzustellen. „Ich habe erfolgreich eine Regierung gebildet, die zum Wohle aller Bürger Israels agieren wird“, sagte Netanjahu Medienberichten zufolge in dem Telefonat. Der Präsident wiederholte in seiner Antwort, was Netanjahu ihm gerade versprochen hatte, und sagte, er wünschte ihm dabei Erfolg.

Einen Koalitionsvertrag mit den fünf Partnern konnte der Vorsitzende der rechten Likud-Partei jedoch noch nicht vorlegen. Netanjahus Anruf bei Herzog war in erster Linie erfolgt, um die Frist zu wahren, die der Präsident ihm für die Regierungsbildung zugestanden hatte. Auch in den kommenden Tagen dürfte daher noch intensiv über letzte offene Punkte verhandelt werden. Netanjahu sagte in dem Telefonat, er strebe an, dass das neue Kabinett „so früh in der nächsten Woche wie möglich“ vereidigt wird. Formal hat er jetzt bis zum 2. Januar Zeit. Das wäre genau zwei Monate nach der Parlamentswahl. Dann wäre der 73 Jahre alte Politiker zurück an der Macht, und das Zwischenspiel der aus acht Parteien zusammengesetzten „Regierung des Wandels“ unter Naftali Bennett und Jair Lapid wäre endgültig Geschichte.