Aktualisiert am

Regierungsbeteiligung in Rom

Regierungsbeteiligung in Rom :

Regierungsbeteiligung in Rom : Steht eine Spaltung der Fünf Sterne bevor?

Fünf-Sterne-Chef Vito Crimi und weitere Parteivertreter nach einem Treffen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella am 29. Januar Bild: EPA

Der Abwärtstrend ist deutlich. Als die registrierten Mitglieder und Aktivisten der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung nach dem Sieg bei der Parlamentswahl im März 2018, mit fast 33 Prozent der Wählerstimmen, erstmals über eine Regierungsbeteiligung in Rom abstimmten, sagten 94 Prozent ja: zur Koalition mit der rechtsnationalistischen Lega. Das war im Juni 2018. Als sie im September 2019 befragt wurden, ob die einstige Protestbewegung nun ein Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten eingehen sollten, stimmten noch 79 Prozent zu.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Bei der dritten Mitgliederbefragung über eine Regierungsbeteiligung, diesmal in einer faktischen Allparteienkoalition unter Mario Draghi, folgten am Donnerstag nur noch 59 Prozent der Empfehlung von Gründervater Beppe Grillo. Er und die politische Führung hatten zuvor eindringlich zur Zustimmung aufgerufen. Und doch stimmten fast 41 Prozent gegen eine Beteiligung an der Regierung Draghi.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Parteichef Vito Crimi sagte nach der Abstimmung zwar, der „Auftrag unserer Mitglieder ist klar: Die Fünf-Sterne-Bewegung wird die neue Regierung unterstützen.“ Aber laut Medienberichten werden in der Abgeordnetenkammer 20 bis 25 der 202 Mandatsträger, in der kleineren Kammer zehn bis 15 der 107 Senatoren der Fünf Sterne der Regierung ihre Stimme verweigern. Die Mehrheit für Draghi ist damit nicht gefährdet. Aber es droht eine Spaltung der Fünf Sterne.

Noch am Abend der Abstimmung kündigte Alessandro Di Battista, der führende Vertreter des linken Flügels der Bewegung, seinen Austritt an. Das ist ein bedeutender Verlust. Der 42 Jahre Aktivist der ersten Stunde saß für die Bewegung von 2013 bis 2018 in der Abgeordnetenkammer. Grillo hatte ihn schon vor Jahren zu seinem Nachfolger als Führungsgestalt auserkoren. Di Battista verkörpert die ideologische Reinheit aus der Frühzeit der ökologisch-systemkritischen Protestbewegung.

Dieser Glanz ist bei den Fünf Sternen nach acht Jahren Parlamentszugehörigkeit sowie nach gut zweieinhalb Jahren Regierungsverantwortung in den Augen vieler einstiger Wähler verblasst. In jüngsten Umfragen kommt die Bewegung nur noch auf 15 Prozent Zustimmung. Zum Abschied sagte Di Battista, die Fünf Sterne stünden nicht mehr für seine Überzeugungen. Und er wolle nicht mehr für die ihren einstehen.