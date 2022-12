Chaos in der Slowakei : Regierung ohne Mehrheit kauft sich Zeit

Buchstäblich wenige Minuten vor der Abstimmung über ein Misstrauensvotum hat die slowakische Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Eduard Heger am Dienstag dieser Woche noch einmal eine Gnadenfrist erhalten. Sie erstreckte sich allerdings nur über zwei Tage. An diesem Donnerstag soll nun wirklich die Entscheidung fallen, wie es weitergeht. Derzeit herrscht in dem EU- und NATO-Land mit Grenze zur Ukraine ein völliges politisches Chaos. Es spricht für sich, dass Heger sich entschied, wegen der Regierungskrise nicht am EU-Gipfel teilzunehmen. Er bat den tschechischen Amtskollegen Petr Fiala, die slowakischen Belange wahrzunehmen.

Möglich wäre nun eine Entscheidung über vorgezogene Wahlen im kommenden Jahr. Dazu wäre allerdings eine Verfassungsänderung notwendig, denn derzeit ist eine Verkürzung der Legislaturperiode gar nicht vorgesehen. Trotzdem ist das die Variante, die sich am Mittwoch als wahrscheinlichste abzeichnete. Eine erneuerte Mehrheit für die zerstrittene Koalition wäre denkbar im Fall eines Rücktritts mehrerer in der Kritik stehender Minister, die bislang allerdings davon nichts wissen wollten.