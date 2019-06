Regierung in Moldau gestürzt : Ein einmaliges Erdbeben

Vlad Plahotniuc hat auf die falschen Karten gesetzt. Der über Jahre hinweg mächtigste Mann der Republik Moldau hatte geglaubt, er könne Russland und den Westen gegeneinander ausspielen – doch diese Taktik ging nicht auf. Ohne echten Rückhalt bei den Wählern im eigenen Land, gründete seine Macht über den weniger als dreieinhalb Millionen Einwohner zählenden Staat zwischen Rumänien und der Ukraine auf einer Mischung auf umfassender Bestechung und brutalen Drohungen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Alle zum Machterhalt wichtigen staatlichen Institutionen, nicht zuletzt die Justiz samt Verfassungsgericht und das Parlament, aber auch die Massenmedien und Teile des Bankenwesens hatte der Oligarch gekauft, eingeschüchtert oder anderweitig gefügig gemacht. Die EU und die Vereinigten Staaten hatte er deshalb schon lange gegen sich, doch als ihm dann auch noch Moskau die kalte Schulter zeigte, kam seine Kleptokratie rasch an ihr Ende.

Moskau, Washington und die EU ziehen politisch an einem Strang und bringen gemeinsam sogar ein korruptes Regime zu Fall – ein ebenso seltenes wie erfreuliches Schauspiel. Um wie vieles besser sähe die Welt aus, wenn es auch in Syrien oder Ukraine auf dem Spielplan stünde? Doch die west-östliche Eintracht wird wohl ein moldauischer Einzelfall bleiben – und selbst zwischen Pruth und Dnjestr könnten sie sich bald auflösen.

„Vorübergehend“ das Land verlassen

Am Wochenende ging alles ganz schnell. Schon am Freitag hatte Vladimir Cebotari, der stellvertretende Vorsitzende von Plahotniucs sogenannter „Demokratischer Partei“, die erste Teilkapitulation verkündet: „Wir werden in die Opposition gehen“, verkündete der Oligarchen-Stellvertreter und begründete das mit dem Wunsch der Partei, eine gewaltsame Auseinandersetzung vermeiden zu wollen. Am Samstag hieß es dann, Plahotniuc habe „vorübergehend“ das Land verlassen. Wohin, warum, für wie lange?

Dazu gab es keine eindeutigen offiziellen Angaben. Offenbar hatten Plahotniuc und seine Kamarilla in mehreren Privatjets vom Flughafen Chisinau aus das Land, dessen Bevölkerung sie über Jahre hinweg ausgeplündert hatten, nicht nur vorübergehend, geradezu fluchtartig verlassen. Moldauische Medien wollten erfahren haben, dass die Flieger nach Odessa, Moskau und London unterwegs waren. Andere Quellen nennen die Schweiz als eines der Ziele. Die russische Zeitung „Kommersant“ wiederum berichtete über ein vorheriges Treffen Plahotniucs mit dem amerikanischen Botschafter in Chisinau, bei dem Washington dem Paten der moldauischen Politik ein Angebot gemacht habe, das man nicht ablehnen kann.

Die neue Machtkonstellation in Chisinau ist, gelinde gesagt, ungewöhnlich – und es könnte sein, dass ihr ein baldiges Verfallsdatum schon eingeschrieben ist. Denn die Koalition aus den pro-europäischen Kräften um die neue Ministerpräsidentin Maia Sandu und der Partei des bereits 2016 gewählten pro-russischen Staatspräsidenten Igor Dodon strebt in gegensätzliche Richtungen. Geboren wurde sie aus der Not und dem in beiden Lagern über alle übrigen Gegensätze hinaus erwachsenen Willen, den übermächtig gewordenen Plahotniuc von der Macht zu verdrängen. Doch was hält eine anti-oligarchische Koalition noch zusammen, wenn ihr der Oligarch abhandengekommen ist?