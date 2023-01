Reformstreit im Vatikan : Pell rechnet postum mit Papst Franziskus ab

Am Samstag fand im Petersdom das Re­quiem für den australischen Kurien­kardinal George Pell statt. Pell hatte am 10. Januar nach einer Hüftgelenksope­ration während der Aufwachphase einen Herzstillstand erlitten. Er wurde 81 Jahre alt. Pells Leichnam soll in dieser Woche in der Krypta der Kathedrale von Sydney beigesetzt werden. Ein Staatsbegräbnis wird es für den einzigen Australier unter der „Prinzen der Kirche“ nicht geben – aus Rücksicht auf Missbrauchsopfer und deren Angehörige.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Obwohl Pell durch das Oberste Ge­richt vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs zweier Chorknaben freigesprochen wurde und im April 2020 nach gut 400 Tagen Haft das Gefängnis verlassen konnte, lastete bis zuletzt der Vorwurf auf ihm, er habe als Bischof in Melbourne und Sydney Missbrauchstaten durch Priester un­ter seiner Obhut vertuscht.