Abstimmung über Verteidigung : Geben die Dänen ihre Zurückhaltung auf?

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat im Norden Europas zu einer sicherheitspolitischen Zeitenwende geführt. Nicht nur in Schweden und Finnland, wo man jetzt nach langer Zeit der militärischen Bündnisfreiheit die Mitgliedschaft in der NATO beantragt hat. Auch in Dänemark, einem Gründungsmitglied der NATO, steht am Mittwoch ein historischer Schritt bevor: Dann sollen die Dänen darüber abstimmen, ob sie künftig an der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit der EU teilnehmen wollen. Auch das wäre vor wenigen Monaten noch schwer vorstellbar gewesen – und nun deuten Umfragen doch auf eine Mehrheit für diesen Schritt hin.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



„Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir mit Ja stimmen müssen“, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einer Fernsehdebatte zu der Abstimmung. „In einer Zeit, in der wir für die Sicherheit in Europa kämpfen müssen, müssen wir enger mit unseren Nachbarn zusammenstehen.“