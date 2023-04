Aktualisiert am

Rechtsstaatsdefizite in Polen

Rechtsstaatsdefizite in Polen : EuGH halbiert Zwangsgeld

Die Bürotürme des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg Bild: dpa

Im Konflikt über Rechtsstaatlichkeit hat der Europäische Gerichtshof am Freitag ein täglich von Polen zu entrichtendes Zwangsgeld auf 500.000 Euro halbiert. Er reagierte damit auf Schritte, mit denen die polnische Regierung die Disziplinargerichtsbarkeit reformiert hat.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Diese Maßnahmen, die zur Gründung einer neuen „Kammer für berufliche Verantwortung“ beim Obersten Verwaltungsgericht führten, reichten nicht aus, um alle Anordnungen zu erfüllen, die der EuGH im Juli 2021 erlassen hatte, teilte Vizepräsident Lars Bay Larsen mit. Allerdings gewährleisteten sie eine Umsetzung „in beträchtlichem Umfang“. Deshalb entschied Larsen, das im Oktober 2021 verhängte Zwangsgeld von einer Million Euro – eine präzedenzlose Strafe – zu halbieren. Bis zu dieser Entscheidung beliefen sich die Strafzahlungen für Warschau auf 535 Millionen Euro. Da sich Polen weigert, das Geld zu überweisen, zieht die EU-Kommission es von Zahlungen ab, die dem Land zustehen.

Die Entscheidung des EuGH ist nicht nur finanziell bedeutsam, sie legt auch fest, an welchen Punkten Warschau nachbessern muss. Dies ist für die Freigabe von insgesamt 110 Milliarden Euro relevant – aus Kohäsionsfonds und den Corona-Wiederaufbaufonds –, die Brüssel wegen der Rechtsstaatsmängel gesperrt hat. Larsen bemängelte, dass Disziplinarentscheidungen der alten Kammer, die der EuGH als politisch abhängig einstufte, „nicht in jedem Fall mit sofortiger Wirkung ausgesetzt wurden“. Des weiteren habe Polen nicht nachgewiesen, dass es sämtliche vom EuGH inkriminierten Disziplinartatbestände ausgesetzt habe und eine wirksame Überprüfung der neuen Disziplinarkammer ermögliche.

Der zuständige EU-Justizkommissar Didier Reynders hatte Ende März in Weimar gesagt, dass die Justizreform von Juni 2022 „ein Schritt in die richtige Richtung“ gewesen sei, aber nicht ausreiche. Ein weiteres Gesetz von Januar dieses Jahres konnte bisher nicht in Kraft treten, weil der polnische Präsident es dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt hat. Ob dieses Gesetz alle Anforderungen erfüllen würde, ließ Reynders offen. Man werde dies erst prüfen, wenn die Reform abgeschlossen sei und Polen die Auszahlung von Wiederaufbau-Mitteln beantrage.