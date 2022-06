Rechtsstaatlichkeit : EU-Parlament verlangt Strenge gegenüber Polen

Ursula von der Leyen am 8. Mai in Straßburg Bild: dpa

Das Europäische Parlament dringt darauf, dass die Milliardenhilfen für Polen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds erst fließen, wenn das Land die Urteile und Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs zur Rechtsstaatlichkeit voll erfüllt hat. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg für eine Entschließung, in der sie die EU-Kommission und insbesondere deren Präsidentin Ursula von der Leyen dafür kritisierten, dass sie vorige Woche den Wiederaufbauplan des Landes positiv bewertet hatte. Die große Mehrheit zeigte sich darüber „ernsthaft besorgt“, weil die Justizreform in Polen noch im Gange sei und die bisherigen Zusagen der Regierung in Warschau nicht ausreichten. Das Parlament appellierte an den Rat der Mitgliedstaaten, den Plan erst dann zu billigen, wenn das Land alle Anforderungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Union „vollständig erfüllt hat“.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Die Freigabe des Wiederaufbauplans ist Sache der Finanzminister und Voraussetzung dafür, dass Warschau Zuschüsse und Kredite beantragen kann. Die Kommission gibt dazu dann abermals eine Empfehlung ab. Sie hat ihre Zustimmung daran geknüpft, dass Polen mehrere „Meilensteine“ bei der Reform seiner Justiz erreicht. Das betrifft die Einrichtung einer neuen Disziplinarkammer mit unabhängigen Richtern, die Änderung des Disziplinarrechts und die Wiedereinsetzung von Richtern, die rechtswidrig von ihren Ämtern enthoben worden sind.

Anders als das Parlament macht die Kommission ihre Bewertung aber nicht davon abhängig, dass Polen auch seinen Konflikt mit dem EuGH beilegt. Der hatte Anfang November ein tägliches Zwangsgeld von einer Million Euro festgesetzt, solange es keine unabhängige Disziplinarkammer in Polen gibt. „Der Aufbau- und Resilienzplan ersetzt das Urteil nicht“, hatte von der Leyen am Dienstag argumentiert. „Es handelt sich um ein Sicherheitsnetz für die Einhaltung des Urteils durch Polen.“

Keine Mehrheit fand ein Vorstoß von Liberalen und Grünen, der Kommission ein Misstrauensvotum für den Fall anzudrohen, dass Polen Geld bekomme, bevor alle Auflagen erfüllt seien. Dafür hatte sich ein Parteitag der Liberalen am Wochenende ausgesprochen, doch war dies schon in den Reihen der Renew-Fraktion umstritten. Deren Vorsitzender Stéphane Séjourné ist ein enger Vertrauter des französischen Präsident Emmanuel Macron, der seinerseits von der Leyen politisch stützt.