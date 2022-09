Rechtsruck in Schweden? : Mehr Härte, mehr Polizei

Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten rechnen bei der Wahl am Sonntag in Schweden mit einem Triumph. Würden die Moderaten mit ihnen zusammenarbeiten, wäre das ein Bruch in der Politik des Landes.

Jimmie Åkesson hat seinen Preis schon klar gemacht. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Schwedendemokraten hat wenige Tage vor der Parlamentswahl im Königreich zu einer Pressekonferenz geladen und verkündet, dass seine Partei eine Liste von etwa 100 Forderungen an eine neue Regierung zusammengestellt habe. Bei der Hälfte geht es um die Kriminalität im Land, die Einwanderung und Integration. „Wir erwarten einen großen Einfluss“, wird Åkesson in schwedischen Medien zitiert.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Schweden steht vor einer historischen Parlamentswahl: Wenn die Wahllokale am Sonntagabend in Schweden schließen, könnte Åkesson seinem Ziel einen Schritt näher gekommen sein. Die Umfragen sagen seiner Partei stabil mehr als 20 Prozent voraus. Es wäre ein Rekord für die Partei, sie könnten so zweitstärkste Kraft im Parlament werden – vor allem aber könnte sie womöglich mit ihren Stimmen den Ausschlag geben für einen Sieg des bürgerlichen Lagers um den Moderaten-Vorsitzenden Ulf Kristersson. Der wäre als neuer Ministerpräsident von der Unterstützung der Rechtspopulisten abhängig. Es wäre ein Bruch in der schwedischen Politik.