Rechtsruck in Spanien : Zwei neue Regierungen mit Vox

In drei Regionalregierungen regiert die rechtspopulistische Vox-Partei nun in Spanien mit. Was bedeutet das für die Parlamentswahlen in Madrid?

Vox-Anhänger am 27. November in Madrid Bild: AFP

Der Rechtsruck in Spanien setzt sich in den Regionen fort. Knapp eine Woche vor der Parlamentswahl treten an diesem Montag gleich zwei weitere Regionalregierungen ihr Amt an, in denen die konservative Volkspartei (PP) zusammen mit der rechtspopulistischen Vox-Partei regiert. In Valencia, der viertgrößten Region Spaniens, stellt Vox sogar den stellvertretenden Regierungschef. Der frühere Stierkämpfer Vicente Barrera wird zugleich Kulturminister. Zudem erhält Vox Ressorts für Landwirtschaft und Justiz sowie den Vorsitz des Regionalparlaments.

In der Extremadura im äußersten Westen des Landes führen die Rechtspopulisten künftig nur das Ministerium für Forstwirtschaft und den ländlichen Raum. In einem ersten Schritt sollen nun die weitläufigen Naturschutzgebiete der Region überprüft werden. In der Extremadura hatte sich die neue Regionalpräsidentin María Guardiola zunächst geweigert, mit Vox zusammenzuarbeiten. Sie könne nicht mit einer Partei koalieren, die offen die Existenz geschlechtsspezifischer Gewalt leugnet, sagte sie anfangs.

Hoffnung bei der spanischen Linken

Die PP hatte mit etwas weniger Stimmen genauso viele Mandate erhalten wie die bisher regierenden Sozialisten. Auf Druck der PP-Führung in Madrid kam es aber dann doch zu einer Koalition. Guardiola versprach, sich weiter für die Gleichberechtigung der Frauen einzusetzen und die Rechte aller Bewohner der Region zu verteidigen.

In Murcia scheiterte dagegen vorerst die Wiederwahl des bisherigen PP-Regionalpräsidenten. Vox unterstützte ihn nicht, nachdem er sich geweigert hatte, die Rechtspopulisten an seiner Regierung zu beteiligen. In Murcia hatte die PP darauf gehofft, dem Beispiel der Balearen zu folgen. Dort hatte die PP mit Vox ein umfangreiches Abkommen geschlossen und den Vorsitz des Regionalparlaments übernommen. Im Gegenzug enthielt sich Vox im zweiten Wahlgang der Stimme und half der Minderheitsregierung der PP-Spitzenkandidatin Marga Prohens ins Amt. In Aragón verhandelt die PP, die einer radikalen Vox-Politikerin schon den Parlamentsvorsitz überließ, über die Unterstützung ihrer Regierung.

Die erste Koalitionsregierung zwischen der PP und Vox wurde in Spanien im Frühjahr 2021 in Kastilien-León gebildet. Nach den vorgezogenen Parlamentswahlen am 23. Juli könnte auch in Madrid ein ähnliches Bündnis nötig werden. Nur zusammen mit Vox hat der PP-Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo laut den meisten Umfragen eine Chance auf eine absolute Mehrheit im Parlament, um die Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez abzulösen. Die spanische Linke hofft darauf, mit der Angst vor Vox in letzter Minute die Wähler zu mobilisieren und eine Niederlage abzuwenden.