Rechtsruck in Schweden : Ein historischer Machtwechsel

Die schwedische Ministerpräsidentin hat mir ihrem Rückzug den Machtwechsel eingeleitet. So ist es lange erprobt, und so hat es seit Jahrzehnten immer wieder geschmeidig stattgefunden. Aber die Worte Magdalena Anderssons bei ihrer Rücktrittsankündigung machten doch deutlich, dass etwas Besonderes passiert.

Die Sozialdemokratin sprach davon, dass viele Schweden besorgt seien. Sie gab dem wohl künftigen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson und seinen bürgerlichen Partnern mit auf den Weg, dass sie eine große Verantwortung trügen: Sie müssten eine Grenze ziehen gegen alle Versuche, Hass, Drohungen und Gewalt zu verbreiten. Ihre Worte machten klar, dass Schweden einen historischen Machtwechsel erlebt. Zum ersten Mal dürften Rechtspopulisten Einfluss auf die Regierung bekommen.

Die Schwedendemokraten sind bei der Wahl am Sonntag zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen. Nur ihnen hat das Mitte-rechts-Lager den Sieg zu verdanken. Kristersson wird sie kaum in seine Regierung nehmen, aber er dürfte von ihren Stimmen abhängig sein. Lange schien das undenkbar in Stockholm.

In Nordeuropa gar nicht so ungewöhnlich

Wenn man aber die Per­spektive weitet, ist es gar nicht so ungewöhnlich: Ob in Oslo, Helsinki oder Kopenhagen, überall im Norden haben populistische Kräfte schon direkt oder indirekt mitregiert. Die Parteien sind verschieden, jede Aufstiegsgeschichte hat ihre Besonderheiten, und doch ähneln sie sich. In gewisser Weise geht Stockholm also den Weg einer nordischen Normalisierung. Auch weil nicht die richtigen Lehren aus den Erfahrungen der Nachbarn gezogen wurden.

Das macht es für Schweden nicht leichter. Lange glaubte man, eine Ausnahme zu sein. Nicht etwa, weil man an das von Kinderbüchern und Urlaubsträumen verklärte Schwedenbild der Deutschen geglaubt hätte. Sondern weil das Land eine große Geschichte des Aufschwungs geschrieben hat, eine Geschichte des Wohlstands, der Wohlfahrt und des Friedens. Schweden verstand sich als Land der Aufklärung und Emanzipation, als offenes Land, das jeden willkommen heißt, als eine humanitäre Weltmacht. Jetzt aber wird eine Partei die Regierung beeinflussen, die sagt: Schweden zuerst.

Mehr als 20 Prozent haben die Schwedendemokraten bekommen. Seit sie 2010 das erste Mal in den Reichstag einziehen konnten, gewannen sie bei jeder Wahl hinzu. Das ist auch ein Versagen der übrigen Parteien. Lange hatten sie versucht, die Schwedendemokraten zu meiden, wie auch ihre Themen. Nun sind sie stärker denn je.

Parallelgesellschaften und zunehmende Kriminalität

Schon vor 2010 hatte sich Schweden gewandelt. Der Wohlfahrtsstaat war wegen der hohen Kosten unter Druck geraten, es gab Liberalisierungen und Frust. Zudem tat sich etwas in den Vororten der Städte, wo viele Menschen lebten, die neu in Schweden waren. Immer schwieriger wurde es, alle zu integrieren. Es bildeten sich Parallelgesellschaften, die Kriminalität nahm zu.

Die Parteien aber taten sich schwer, darüber zu sprechen. Bis die Schwedendemokraten kamen und eine schlichte Rechnung aufmachten: Wir sichern den Wohlfahrtsstaat, wenn wir die Einwanderung stoppen. Sie warben für ihr Schwedenbild, bunt war es nicht mehr. Das war plump, der Unterton fremdenfeindlich. Ganz zu schweigen von den Wurzeln der Partei in rassistischen Bewegungen und extremistischen Ausfällen mancher Mitglieder. Aber es war effektiv, weil sie lange fast als Einzige Probleme ansprachen, die viele Schweden in ihren Städten schon längst beobachten konnten.

Nach der Flüchtlingskrise 2015 wurde die Asylpolitik etwas strenger, und nach der Wahl 2018 gaben die Moderaten von Kristersson und die Christdemokraten die Isolation der Schwedendemokraten endgültig auf. Dabei dürfte die Erkenntnis eine Rolle gespielt haben, dass für sie ohne die Stimmen der Rechtspopulisten kein Weg an die Macht führt. Sie verschärften ihre Rhetorik, der Kampf gegen die vielen Schießereien im Land führte sie zueinander. Im Wahlkampf sprachen plötzlich auch die Sozialdemokraten viel härter über Integrationsprobleme und Segregation. Den Erfolg der Schwedendemokraten konnte das nicht mehr verhindern.

Nun trägt Kristersson tatsächlich eine große Verantwortung. Er muss eine Regierung führen, die Probleme bei Integration und Kriminalität benennt und zu lösen versucht, ohne fremdenfeindliche Reflexe zu bedienen.

In Kopenhagen unterstützte die Dänische Volkspartei nach 2001 eine Regierung und war lange einflussreich. Das Land verfolgt seitdem eine strikte Einwanderungs- und Asylpolitik. Aber auch der Ton in der Debatte hat sich verschärft. Während die Volkspartei an Bedeutung verliert, haben sich selbst die dänischen Sozialdemokraten in der Integrations- und Asylpolitik eine geradezu rücksichtslose Härte angewöhnt. Kristersson kann jetzt beweisen, dass Schweden doch eine Ausnahme ist. Vielleicht gelingt es ihm, einen humaneren, schwedischeren Weg zu finden.