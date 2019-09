Rechtsradikale in Frankreich : Ausgrenzung kann helfen

Für die Debatte über „bürgerliche“ Bündnisse zwischen AfD und CDU/CSU verspricht ein Blick nach Frankreich wichtige Erkenntnisse. Die französische Schwesterpartei von CDU/CSU, die seit 2015 den Namen Les Républicains (LR) führt, streitet seit gut zwei Jahrzehnten über den Umgang mit einer starken Kraft am rechten Rand.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der Einwand, dass die AfD anders als der in seiner Gründungsphase neofaschistisch inspirierte Front National (heute: Rassemblement National) andere Entstehungsmotive hatte, fällt angesichts des europäischen Bündnisses der beiden Parteien in der Fraktion „Identität und Demokratie“ kaum noch ins Gewicht. Unter der Führung Marine Le Pens seit 2011 hat die Partei politische Salonfähigkeit erreicht und geht strikt gegen antisemitische und rechtsradikale Mitglieder vor.

Der Fall des Franzosen Guillaume Pradoura, der inzwischen als parlamentarischer Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah arbeitet, ist in dieser Hinsicht bezeichnend. Pradoura war wegen einer antisemitischen Entgleisung als parlamentarischer Mitarbeiter des RN-Europaabgeordneten Nicolas Bay entlassen und aus seiner Partei ausgeschlossen worden, bevor er von der AfD rehabilitiert wurde.

„Wir dürfen uns nicht kompromittieren“

Die bürgerliche Rechte in Frankreich hat seit dem Aufstieg des Front National (FN) zu einer ernstzunehmenden Kraft auf lokaler, regionaler und schließlich nationaler Ebene unterschiedliche Phasen durchlaufen: strikte Abgrenzung, Eindämmung, Themenaneignung, das Umwerben der Wähler und zuletzt den Versuch, die Partei rechts zu überholen. Rückblickend lässt sich feststellen, dass allein die vom damaligen Präsidenten Jacques Chirac verteidigte Strategie der strikten Abgrenzung die Attraktivität seiner Partei für die bürgerliche Wählerschaft sicherte. Anders als in Deutschland stand in Frankreich in der Sprachwahl dabei nicht die Bürgerlichkeit, sondern die Republik („la République“) für den Wunsch, den Wertekanon der offenen Gesellschaft zu verteidigen.

Gegen den FN, der mit seinem Ruf nach einer „nationalen Präferenz“ diese Werte auszuhöhlen drohte, wurde ein „Front républicain“ gebildet. Das war schon zur Jahrtausendwende nicht selbstverständlich. Bei den Regionalwahlen 1998 hatten sich in gleich fünf Regionen Parteifreunde des früheren Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing mit Stimmen des FN an der Macht gehalten.

Jean-Marie Le Pen wollte damals testen, wie ernst es der bürgerlichen Rechten mit ihrer Zurückweisungsstrategie war. In der konservativen Zeitung „Le Figaro“ warb Jean d’Ormesson dafür, den Machterhalt der Rechten zu sichern, „indem wir den FN aus dem politischen Getto holen“. Chirac als starke Führungspersönlichkeit wies seine Parteifreunde zurecht: „Wir dürfen uns nicht kompromittieren.“ Die frühe Positionierung gestattete es ihm 2002, als Kandidat der „republikanischen Front“ mit mehr als achtzig Prozent der Stimmen gegen Le Pen wiedergewählt zu werden.