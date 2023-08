Aktualisiert am

Rechtspopulisten in Spanien : Kein Platz mehr für gemäßtigte Stimmen

Kein Trio mehr: Der Vox-Europaabgeordnete Jorge Buxade, der Fraktionsvorsitzende Ivan Espinosa de los Monteros und der Parteivorsitzende Santiago Abascal Bild: Getty

In Spanien verliert der liberal-konservative Flügel in der rechtspopulistischen Vox-Partei immer mehr an Boden. Ihr letzter einflussreicher Vertreter legte nun sein Mandat nieder.