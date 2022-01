Portugal vor der Wahl : Nicht mehr immun gegen den Rechtspopulismus

Im Zweifelsfall ist der Portugiese André Ventura gegen alles. Gegen Subventionen, „Zigeuner“, Abtreibung, Einwanderung und Feministen. Vor Kurzem hat er sich auch noch als Impfskeptiker geoutet. In einer Fernsehdebatte sagte der Vorsitzende der Chega-Partei, dass er nicht geimpft sei – und das in Portugal, einem Land mit einer der höchsten Impfquoten der Welt. Als er daraufhin als schlechtes Vorbild für die Bürger kritisiert wurde, kündigte er an, er werde sich bald impfen lassen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Die Portugiesen kennen den 39 Jahre alten Juristen als Sportkommentator und Teilnehmer an den Fußballdebatten im Fernsehen, in denen es so aggressiv zugeht wie selten in dem sonst so höflichen Land. Als Politiker setzt er auf Konfrontation, und das dürfte sich wohl am Sonntag auszahlen. Dann finden Neuwahlen statt. Venturas radikale rechtspopulistische „Chega“-Partei – deutsch: „Es reicht“ – hat Chancen, mit bis zu sieben Prozent drittstärkste politische Kraft im Land zu werden – nach den regierenden Sozialisten, die die Wahl wieder knapp gewinnen könnten, und den konservativen Sozialdemokraten von der PSD.