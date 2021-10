Eric Zemmour : Der Mann für die von Le Pen Enttäuschten

Abdoulaye Kanté ist einer der bekanntesten Polizisten Frankreichs. „Aime son pays“ hat der 42 Jahre alte Ordnungshüter unter sein Twitter-Profil geschrieben, „liebt sein Land“. Der Polizeibeamte hat besonders heftig auf den Vorstoß des rechtsextremen Publizisten Éric Zemmour reagiert, fortan nur noch französische Vornamen dulden zu wollen. „Meine Mutter, Hawa, hat die Klos am Großflughafen Charles de Gaulle geputzt. Mein Vater, Cheick Amadou, hat als Lieferbote gearbeitet. Beide haben den Alltag vieler Franzosen erleichtert“, entrüstete sich Kanté. Warum sollten sie ihre Vornamen nicht mit Stolz tragen?

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Wie der Polizist Kanté, dessen Familie aus Mali einwanderte, diskutieren derzeit viele Franzosen über Zemmour. „Bekomme ich einen neuen Vornamen, wenn Zemmour Präsident wird?“, hat der Grundschüler Muhammad seine Lehrerin gefragt, die es der Zeitung Libération erzählte. Zemmour will die Bürger gesetzlich verpflichten, nur noch französische Vornamen zu vergeben. „Wer sein Kind Muhammad nennt, der kolonisiert Frankreich“, sagte Zemmour.

Zemmour hat algerische Vorfahren

Die Obsession, dass Frankreich von Migranten „kolonisiert“ werde, bildet auch das Leitmotiv seines neuen Buchs „La France n’a pas dit son dernier mot“. „Frankreich hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen“ hat Zemmour Mitte September im Eigenverlag veröffentlicht. Sein Verleger war im letzten Moment abgesprungen, weil er keine rechtsextreme Wahlpropaganda unterstützen wollte. Das hat dem Buch erst recht Publizität verschafft. Mehr als 130.000 Exemplare sollen verkauft worden sein. Das rechtsnationale Magazin Valeurs Actuelles schreibt, jeden Tag kauften 10.000 Franzosen das Buch. „Frankreich hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen“, lautet verkürzt auch das Programm, mit dem Zemmour in den Präsidentenwahlkampf steuert. Der 63 Jahre alte Journalist, der sich lange für die Meinungsseiten von Le Figaro verdingte, ist zwar noch nicht offiziell Kandidat, aber er schafft es bereits, die Debattenthemen zu bestimmen.

Sogar Präsident Emmanuel Macron hat sich jetzt in die Diskussion eingemischt, ohne allerdings Zemmour zu erwähnen. „In der politischen Debatte stellen wir uns oft die Frage unserer Identität“, sagte Macron, als er am Dienstagabend die Renovierungsarbeiten an der historischen Nationalbibliothek in der Rue Richelieu in Paris besichtigte. Im ehemaligen Palast Kardinal Mazarins lagern Landkarten und Pläne, Kupferstiche, Manuskripte und Inkunabeln, Fotografien, Münzen und Medaillen, kurzum: Kulturschätze aus aller Welt. „Unsere Identität hat sich nie verengen lassen, nicht auf Vornamen oder andere verkrampfte Formen“, sagte der Präsident.

Frankreich gründe auf dem Staat und der Sprache. „Das Epizentrum der Sprache hat sich längst hin zum Flussbecken des Kongostroms verlagert“, betonte Macron. Aber genau diese afrikanische Dimension der französischen Identität leugnet Zemmour. Dabei hätte er dank seiner Familiengeschichte viele Gründe, den Einfluss anderer Kulturen wertzuschätzen. Seine Eltern, Lucette und Roger Zemmour, zählten zur jüdischen Minderheit im französischen Algerien. Sie flohen vor den Wirren des Unabhängigkeitskrieges in die „métropole“, wie man Frankreich damals nannte. Dort kam Éric Zemmour 1958 zur Welt.