Nachwahlbefragung : Rechtsbündnis um Meloni steht vor Wahlsieg in Italien

Rechtsbündnis um Meloni steht vor Wahlsieg in Italien

In Italien zeichnet sich ein Sieg des rechten Lagers ab: Das Bündnis aus Fratelli d’Italia um Spitzenkandidatin Giorgia Meloni, der Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi und der Lega des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini liegt laut ersten Prognosen vorne.

Das Mitte-rechts-Bündnis hat die vorgezogenen Parlamentswahlen in Italien am Sonntag mit kumulierten 42 bis 45 Prozent der Wählerstimmen gewonnen. Das ergaben Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale um 23 Uhr. Das Bündnis von rechtskonservativen Brüdern Italiens unter Giorgia Meloni, rechtsnationaler Lega von Matteo Salvini und christdemokratischer Forza Italia von Silvio Berlusconi kommt damit in beiden Kammern des Parlaments auf eine absolute Mehrheit der Stimmen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Präsident Sergio Mattarella die Wahlsiegerin Giorgia Meloni, deren Partei gut 23 Prozent errang, mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Zweitstärkste Kraft im Bündnis ist die Lega, gefolgt von der Forza Italia.

Italexit verpasst Einzug ins Parlament

Den Wählerbefragungen zufolge werden die Sozialdemokraten unter Enrico Letta mit gut 20 Prozent der Stimmen stärkste Oppositionskraft sein. Die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung erhält nach den Prognosen gut 16 Prozent der Stimmen. Das liberale Bündnis des „dritten Pols“ erreicht mit gut sieben Prozent der Stimmen ein achtbares Ergebnis, die Grünen kommen auf etwa vier Prozent.

Die Partei Italexit, die einen Austritt Italiens aus der EU anstrebt, verpasst mit etwa 2,5 Prozent der Stimmen den Einzug ins Parlament. Die Wahlbeteiligung war mit 64 Prozent so niedrig wie noch nie in der Geschichte der Republik. 2018 hatte sie noch bei 74 Prozent gelegen.